El ultraderechista Abelardo de la Espriella gana en Colombia superando por menos de un punto al izquierdista Cepeda

Abelardo de la Espriella se proclama vencedor por menos de un punto de diferencia en Colombia. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

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Las claves Generado con IA Abelardo de la Espriella, ultraderechista, ganó la presidencia de Colombia por un margen de menos de un punto sobre el izquierdista Iván Cepeda. La diferencia final fue de solo 250.830 votos, la más estrecha registrada en una segunda vuelta presidencial en la historia de Colombia. La participación electoral fue récord, con más de 26,3 millones de ciudadanos votando, lo que representa el 63,59% del censo. Cepeda reconoció los resultados preliminares pero su campaña impugnará 33.000 mesas de votación; el presidente Petro pidió revisar actas ante denuncias de irregularidades.

El ultraderechista Abelardo de la Espriella ha llamado este domingo a la unidad nacional y ha prometido gobernar para todos los colombianos después de imponerse por un estrecho margen de menos de un punto porcentual al izquierdista Iván Cepeda en las elecciones presidenciales más reñidas de la historia reciente.

Con el 99,99 % de las mesas escrutadas por la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 12.959.542 votos (49,66 %), frente a los 12.708.712 sufragios (48,70 %) de Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano Gustavo Petro.

La diferencia, de solo 250.830 votos, equivalente a 0,96 puntos porcentuales. Es muy inferior a la que vaticinaban las encuestas y menos de la mitad de los más de 673.138 papeletas (2,84 %) con las que el ultraderechista ganó en primera vuelta.

"A partir de este momento terminan la campaña electoral, las divisiones y los enfrentamientos políticos", afirmó De la Espriella ante miles de seguidores congregados frente al monumento Ventana al Mundo de Barranquilla, donde dio su primer discurso tras recibir los resultados y reivindicó su victoria como el inicio de una nueva etapa para el país.

El abogado y empresario de 47 años aseguró que no habrá "vencedores ni vencidos" y prometió ejercer la Presidencia a partir del próximo 7 de agosto, como un símbolo de unidad nacional: "Seré el presidente de todos los colombianos".

"A partir de ese sentimiento de creer que estamos iniciando una nueva era, una nueva etapa, yo les digo: soy un hombre formado en las leyes, respetuoso de las ramas del poder, del Congreso y las altas cortes. El mío será un Gobierno absolutamente democrático y garante de la libertad y la institucionalidad", expresó De la Espriella.

Una participación récord

La jornada estuvo marcada por una participación histórica con más de 26,3 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas, lo que representa el 63,59 % del censo electoral, una cifra sin precedentes en una segunda vuelta presidencial en Colombia.

Sin embargo, el cierre de la votación no disipó completamente la tensión política acumulada durante tres semanas de campaña marcadas por acusaciones cruzadas, denuncias de corrupción, cuestionamientos al sistema electoral y advertencias sobre posibles protestas posteriores a los comicios.

Cepeda reconoció los resultados preliminares divulgados por la autoridad electoral, pero anunció que su campaña impugnará 33.000 mesas de votación durante el escrutinio.

"Hemos llegado a esta última instancia con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana", afirmó el candidato del Pacto Histórico.



"Lo hemos afirmado: el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, todas y todos nuestros dirigentes somos demócratas. Lejos de nosotros el autoritarismo y la arbitrariedad. El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato oficial", manifestó.



Sin embargo, informó que los equipos jurídicos y de vigilancia electoral de su campaña ya iniciaron la impugnación de 33.000 mesas en todo el país.



"Nuestro grupo de testigos, decenas de miles de abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país. Una a una deberán ser objeto del escrutinio", señaló.

Por su parte, el presidente Petro, que hasta ahora no ha aceptado el resultado de la primera vuelta del pasado 31 de mayo, señaló que aceptará el resultado definitivo de la segunda una vez concluyan las verificaciones legales correspondientes.

Petro también dejó abierta la posibilidad de reconocer una victoria de De la Espriella si así lo confirman los escrutinios, aunque denunció supuestas irregularidades y pidió a sus seguidores acompañar la revisión de las actas.

"Si Abelardo es realmente después de los escrutinios el nuevo presidente cometerá un grave error al echar para atrás las reformas conseguidas y las que estaban en trámite", escribió Petro en su cuenta de X.