El Congreso suspende a Gustavo Petro como presidente de Colombia hasta que se celebre la segunda vuelta electoral

Las claves

Las claves Generado con IA El Congreso de Colombia ha suspendido provisionalmente a Gustavo Petro como presidente por presunta participación en la campaña electoral. La suspensión, ordenada por Gloria Arizabaleta, se mantendrá hasta el 21 de junio, coincidiendo con el cierre de la segunda vuelta electoral. La decisión definitiva sobre la suspensión de Petro depende del Senado, que es la única cámara con potestad para confirmarla. Si se confirma, Gustavo Petro sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo durante su mandato.

La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la "suspensión provisional" del presidente colombiano, Gustavo Petro, mientras lo investiga por su presunta participación en la campaña electoral.



La congresista, miembro del Pacto Histórico -al que pertenece el propio Petro- ordenó "suspender provisionalmente del ejercicio del cargo" al mandatario hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 hora local (21:00 GMT), cuando se cierran las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La decisión final queda no obstante en manos del Senado, la única de las cámaras que tiene la potestad para confirmar la medida. De concretarse, Petro sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo.

Arizabaleta justifica esta decisión inédita en que la suspensión provisional del mandatario es posible "siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación".

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