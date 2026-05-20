Venezuela excarcela a los tres presos políticos, expolicías de Caracas, más antiguos del país tras 23 años en prisión

Las claves

Las claves Generado con IA Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, fueron liberados tras 23 años en prisión. Los tres eran considerados los presos políticos con más tiempo en cárceles venezolanas, condenados por su implicación en los sucesos del 11 de abril de 2002. Su excarcelación se produce en el marco de una oleada de 300 liberaciones anunciada por el presidente del Parlamento venezolano. Al salir de prisión, agradecieron a Dios y a quienes los apoyaron, y pidieron mantener la fe en la liberación de todos los presos políticos.

Tras más de dos décadas tras las rejas, los exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina recuperaron su libertad.

Los tres uniformados, considerados por las organizaciones civiles como los presos políticos conmás tiempo en las cárceles venezolanas, fueron excarcelados la noche de este martes, según confirmó la ONG Foro Penal.

La medida llega pocas horas después de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara una oleada de 300 liberaciones para esta semana. En el caso de Molina, el tribunal encargado otorgó una "libertad condicional por medida humanitaria".

Al salir de la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado Lara (oeste), elevaron sus brazos en señal de gratitud y dos de ellos se arrodillaron, según un video publicado en X por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

#19May A las 9:57 p. m. de este martes fueron excarcelados los exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana, Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovaín.



A su salida de la Comunidad Penitenciaria de Fénix, en el estado #Lara, se arrodillaron para dar gracias a Dios, tras… pic.twitter.com/te8MPzbKWu — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 20, 2026

La organización no gubernamental indicó que salieron del centro penitenciario a las 21:57 hora local, casi tres horas después de que el director de la cárcel les notificara su libertad.

"Le doy gracias a Dios, a todas esas personas que nunca nos han olvidado. A mi comunidad de La Guaira, los quiero muchísimo. No ha sido fácil, ha sido un viacrucis", dice Erasmo Bolívar, exfuncionario de la extinta Policía Metropolitana, tras su salida de la Comunidad… pic.twitter.com/Lr0wsTS5tN — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 20, 2026

En otro video compartido en X por esta ONG, Bolívar agradeció a Dios por mantenerlos "firmes y fuertes todo este tiempo", así como a "todas esas personas que han estado pendientes" de ellos.

"No ha sido fácil, esto ha sido de verdad un viacrucis", expresó el expolicía, quien prevé encontrarse con una Venezuela "totalmente distinta" a la de 2003, pero confía en que se adaptarán "poco a poco a la nueva sociedad".

A los presos políticos aún detenidos, dijo: "Fuerza, fe, sí se puede, de esto se sale, (...) a todos los familiares, mantengan la fe, sigan insistiendo, sigamos insistiendo en la liberación de todos".



"No puede haber más presos políticos en nuestro país", agregó.

11 de abril de 2002



Bolívar, Rovaín y Molina fueron condenados a la pena máxima de 30 años de prisión por homicidio calificado frustrado en complicidad, acusados por disparar contra civiles durante los sucesos del 11 de abril de 2002.



Ese día, en el marco de una huelga convocada por el gremio empresarial y protestas ciudadanas generalizadas, Venezuela vivió una profunda crisis política, cuando una marcha opositora se dirigió hacia el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.



En las inmediaciones de Puente Llaguno, en el centro de Caracas, se originaron enfrentamientos armados, con disparos provenientes de distintos puntos, lo que dejó al menos 19 muertos y decenas de heridos.



Rodríguez explicó este martes que "algunas" de las personas que serán liberadas estuvieron "incursas en hechos y en delitos demostrados pero, por ser menores de edad o mayores de 70 años, o portadores de una patología", serán beneficiadas.



Además, serán liberadas "mujeres embarazadas o lactantes", agregó el también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante la sesión ordinaria del Parlamento.



El diputado anunció estas nuevas liberaciones tres meses después de que se aprobara la amnistía y cuando ONG y partidos opositores exigen una investigación independiente y con apoyo internacional de la muerte bajo custodia del Estado del preso político Víctor Quero.

El anuncio también se produce una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su Gobierno va a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.