Acusan al exministro venezolano Alex Saab de lavado de dinero en un tribunal de Miami tras su deportación

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el empresario colombiano Alex Saab asisten a un evento en Caracas, Venezuela, el 23 de enero de 2024. REUTERS

Las claves

Las claves Generado con IA Alex Saab, exministro venezolano y empresario colombiano, fue acusado de lavado de dinero y conspiración en un tribunal federal de Miami tras ser deportado desde Venezuela. Saab, considerado estrecho aliado y presunto testaferro de Nicolás Maduro, permanecerá detenido sin fianza hasta el 24 de junio, según determinó la jueza del caso. El gobierno venezolano defendió la deportación de Saab como una decisión basada en intereses nacionales y subrayó que posee nacionalidad colombiana. Saab ya había enfrentado cargos en EE.UU. y fue liberado en 2023 durante un intercambio de prisioneros, antes de ser nuevamente detenido y deportado este año.

El exministro venezolano y empresario colombiano, Alex Saab, considerado en Estados Unidos como testaferro del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, fue acusado este lunes lavado de dinero en un tribunal federal de Miami, donde compareció tras ser deportado el sábado.



Saab, de 54 años y quien ya había enfrentado cargos criminales en Estados Unidos, fue acusado hoy por el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.



Vestido con un mono marrón, Saab, calificado de estrecho aliado de Maduro, ya había sido acusado previamente en Estados Unidos de haberse enriquecido ilícitamente mediante contratos gubernamentales y de actuar como presunto testaferro del líder chavista.

El sábado el Gobierno de Venezuela, a cargo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, informó de la deportación de Saab por "la comisión de diversos delitos en EEUU". Este lunes ha vuelto a defender esta deportación, argumentando que se trata de una decisión basada en los intereses del país y señaló que el empresario tiene nacionalidad colombiana y no venezolana.

"Cualquier decisión que asuma el Gobierno nacional lo hará por un interés, que es el interés de Venezuela (...) no hay otra consideración. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre los EEUU y Alex Saab", dijo Rodríguez en una transmisión del canal estatal VTV.

Añadió que la deportación del empresario realizada el sábado pasado fue "una medida administrativa (...) justificada en los intereses nacionales".

Saab, quien llegó a Miami la noche del sábado, quedará detenido sin posibilidad de fianza hasta el próximo 24 de junio, según dijo durante la corta audiencia la jueza Marty Fulgueira Elfenbein.

Nacido en Colombia y de origen libanés, Saab ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero fue liberado en 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025), como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela, y regresó a su país, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.



El empresario, detenido por primera vez el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde y posteriormente deportado a Estados Unidos en octubre de 2021, fue nombrado diplomático de Venezuelamientras se encontraba en prisión y en 2024, ya en libertad, fue designado presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).

Maduro, de hecho, lo defendió como un hombre que ayudó a Venezuela a conseguir medicinas y alimentos en medio de la escasez que vivió el país en su primer período de Gobierno (2014-2019).

Sin embargo, este mismo lunes el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, indicó que Saab cometió "fraudes de todo tipo" que se están investigando y aseguró que el empresario tenía una cédula de identidad venezolana "fraudulenta" desde 2004.



La deportación de Saab se produce en el marco de una colaboración entre los gobiernos de Washington y Caracas, a cargo de la chavista Rodríguez, desde la operación estadounidense que depuso a Maduro el pasado 3 de enero y lo llevó a Nueva York, donde se enfrenta a cargos relacionados con narcotráfico.