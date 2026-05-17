Alex Saab, exministro afín a Maduro, aterriza en Miami tras ser deportado a Estados Unidos por el gobierno de Delcy

Captura de video del empresario colombiano, Alex Saab, escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en Miami. EFE.

Las claves

Las claves Generado con IA Alex Saab, empresario colombiano y exministro cercano a Maduro, fue deportado por el gobierno de Venezuela a Estados Unidos y aterrizó en Miami escoltado por agentes federales. Saab está acusado en EEUU de enriquecimiento ilícito, corrupción y actuar como testaferro de Nicolás Maduro, además de otros delitos relacionados con contratos gubernamentales. El gobierno venezolano justificó la deportación señalando que Saab está implicado en varios delitos en Estados Unidos y su proceso se realizó conforme a la legislación migratoria del país. Alex Saab ha sido objeto de múltiples detenciones y liberaciones, y fue destituido recientemente de su cargo ministerial tras la captura de Maduro y el cambio de gobierno en Venezuela.

El empresario colombiano Alex Saab aterrizó este sábado en un aeropuerto de Miami tras haber sido deportado por el Gobierno de Venezuela a Estados Unidos por la presunta comisión de delitos en el país norteamericano, según informó el venezolano Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).



EFE constató la llegada del también exministro venezolano al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, escoltado por agentes federales, entre ellos de la DEA.



"La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional", señaló el SAIME en un comunicado publicado en Instagram.

Asimismo, indicó que el proceso de deportación se llevó a cabo este sábado "en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana".

Saab, de 54 años y amigo de Maduro, lleva años acusado en Estados Unidos de haberse enriquecido de forma ilícita mediante contratos gubernamentales y de haber actuado como testaferro del líder chavista.

En marzo pasado, el diario The New York Times aseguró que la Administración de Donald Trump negociaba la extradición de Saab, aliado clave de Nicolás Maduro, quien regresó a Venezuela en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros durante el anterior Gobierno del demócrata Joe Biden.

Fiscales estadounidenses presentaron en enero pasado una acusación por corrupción contra Saab en Miami (Florida), poco después de que Estados Unidos atacara Venezuela y capturara a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para afrontar cargos por narcotráfico.



Según The New York Times, el nuevo Gobierno venezolano, encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, detuvo a Saab a principios de febrero a petición de Washington.

Múltiples detenciones

El Gobierno de Venezuela alegó que el empresario fue nombrado en 2018 enviado especial para realizar misiones oficiales en Irán. Sin embargo, fue detenido por primera vez el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde cuando el avión en el que viajaba hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal por presunto blanqueo de dinero.

EEUU acusó a Saab de conspirar con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas en Venezuela, un delito por el que pedían 20 años de prisión.

Saab fue liberado en diciembre de 2020, tras un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela, país que a cambio puso en libertad a diez ciudadanos estadounidenses y una veintena de presos políticos venezolanos. Regresó a Venezuela tras recibir un indulto del Gobierno del entonces presidente Joe Biden.

Tras su liberación y llegada a Venezuela, Maduro calificó a Saab de "un hombre valiente y patriota" que "resistió por 40 meses las condiciones más adversas y dolorosas de secuestro".

En octubre de 2024, Saab fue designado ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, dos semanas después del ataque estadounidense a Caracas, que terminó con la captura del hasta ese momento mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Desde entonces, salió del foco público, mientras su esposa, Camilla Fabri, continuó desempeñándose unas semanas más como presidenta del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, encargado de gestionar los vuelos de repatriación de los migrantes desde distintos países.

No obstante, Saab también era buscado por las autoridades de Colombia por presunto concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada.

"Buena noticia"

El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa calificó este sábado de buena noticia la deportación del exministro y empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos, por la presunta comisión de delitos en ese país, según informó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

"Es una gran noticia para los venezolanos que ese delincuente enfrente la justicia", señaló el exdiputado en un mensaje publicado en X, donde compartió una fotografía de Saab junto al presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez.



Guanipa sostuvo que Saab "es un criminal" que hizo su fortuna a "costa del hambre de los venezolanos".



"Se hizo millonario vendiendo comida vencida y ayudando a los jerarcas del régimen a evadir sanciones y a saquear nuestra nación", añadió.



Igualmente, dijo que en el futuro también responderá ante los tribunales de "una Venezuela democrática".