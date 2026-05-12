Trump afirma que Cuba "está pidiendo ayuda" a EEUU y asegura que dialogará con La Habana a su regreso de China

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump afirma que Cuba está "pidiendo ayuda" a Estados Unidos y que dialogará con La Habana tras su viaje a China. Estados Unidos ha ampliado las sanciones a empresas extranjeras con intereses en Cuba, especialmente en sectores clave como energía y finanzas. Trump ha advertido que podría tomar el control de Cuba "casi de inmediato" y ha impuesto un bloqueo petrolero a la isla. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusa a Trump de aumentar la amenaza de agresión militar y pide atención internacional ante la situación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que Cuba ha "fracasado" y está "buscando ayuda" para salir de su situación. Por ello, ha asegurado que responderá con diálogo, estancado por el momento en medio de las amenazas del mandatario de hacerse con el control de la isla.



"Ningún republicano ha hablado jamás conmigo sobre Cuba, que es un país fallido y que solo va en una dirección: ¡hacia abajo! ¡Cuba está pidiendo ayuda y vamos a hablar!", escribió el estadounidense en su red Truth Social.



Trump recordó que primero debe viajar a Pekín para una pospuesta reunión con su homólogo chino y aliado de La Habana, Xi Jinping. "Mientras tanto, ¡me voy a China!", concluyó su mensaje.

El presidente estadounidense ha aumentado recientemente la presión sobre Cuba, con una extensión de sanciones que abarca casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con la isla, especialmente en los sectores de la energía, la defensa, la seguridad y las finanzas.



Las acciones punitivas más recientes incluyen sanciones al conglomerado militar cubano Gaesa, sus directivos y una empresa minera de riesgo compartido con la canadiense Sherritt. Se trata de una de las mayores compañías extranjeras presentes en la isla, y poco antes anunció la suspensión inmediata de su actividad en Cuba.



Esto se suma al bloqueo petrolero a la isla impuesto en enero pasado por Trump, que ha dicho que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato" y podría desplazar el portaaviones USS Abraham Lincoln a aguas caribeñas.



Ambos Gobiernos mantienen negociaciones, y la única reunión física conocida entre ambas partes tuvo lugar el pasado abril, sin avances. Medios estadounidenses han filtrado una supuesta lista de demandas de Washington, con la economía y los presos políticos como prioridades, que La Habana niega.



El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, avanzó la semana pasada que van a tomar "más medidas" contra Cuba, según dijo en una visita al Vaticano, donde la cuestión de la presión estadounidense sobre la isla estuvo sobre la mesa.



Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha afirmado que Trump "eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes" y que, en consecuencia, "la comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EEUU, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico".