Al menos siete muertos y 17 heridos por un ataque terrorista con explosivos en Colombia

Las claves

Las claves Generado con IA Al menos siete personas murieron y 17 resultaron heridas en un atentado terrorista con explosivos en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, Colombia. El ataque destruyó un tramo de la carretera Panamericana, afectando gravemente la movilidad en la región. El gobernador del Cauca informó que el ataque fue dirigido de manera indiscriminada contra la población civil en el sector de El Túnel, Cajibío.

Al menos siete personas murieron este sábado y 17 más resultaron heridas en Colombia por un atentado terrorista que destruyó un tramo de la Vía Panamericana, que une todo el continente, a su paso por el departamento del Cauca, informaron las autoridades.

"Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja siete civiles muertos y más de 17 heridos de gravedad", manifestó en su cuenta de X el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.

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