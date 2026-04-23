Milei prohíbe el acceso a todos los periodistas a la Casa Rosada, un hecho inédito que no pasó ni en la última dictadura del país

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno de Javier Milei prohibió el acceso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, alegando motivos de seguridad tras un supuesto caso de espionaje ilegal. La medida se produce después de una denuncia contra dos periodistas de TN por filmar dentro del edificio y tras la emisión de imágenes de zonas gubernamentales. La tradicional sala de prensa de la Casa Rosada permanece cerrada, un hecho considerado inédito incluso en comparación con la última dictadura argentina (1976-1983). Milei ha intensificado sus ataques a la prensa, calificando públicamente a periodistas como "basura asquerosa" y responsabilizándolos de campañas negativas contra su gestión.

El Gobierno de Javier Milei prohibió este jueves el acceso a todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, la sede del Gobierno de Argentina, alegando un incidente de "espionaje ilegal".

La medida, que el secretario de Comunicación Javier Lanari justifica con el fin de "garantizar la seguridad nacional", se produce tras la presentación horas antes de una denuncia contra dos periodistas por filmar dentro del edificio.

El Ejecutivo argentino deshabilitó el registro de huellas dactilares que permitía a unos 60 corresponsales de distintos medios nacionales y extranjeros, tras denuncia contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno, de la televisión local TN, por una supuesta violación de seguridad en la Casa Rosada, tras la emisión de una filmación de zonas del edificio gubernamental.

La decisión "se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar, a cargo de la custodia presidencial, por espionaje ilegal", señaló Lanari en su cuenta de X.

La tradicional sala de prensa de la Casa Rosada permanece cerrada, un hecho que muchos periodistas locales describieron como inédito, destacando que estuvo habilitada y funcionó incluso durante la última dictadura cívico-militar en el país (1976-1983).

Los ataques a la prensa de Milei

El miércoles, Milei publicó una foto de dos periodistas de la cadena de televisión local TN, a quienes calificó de "basura asquerosa".

"Me encantaría ver a esa escoria inmunda que tiene credenciales de periodista (el 95%) salir a defender lo que hicieron estos dos criminales", dijo Milei , haciendo referencia, al parecer, a una grabación que la cadena emitió en la que se veía al jefe de gabinete Manuel Adorni caminando por los pasillos de Casa Rosada.

BASURAS REPUGNANTES

Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables.

CIAO! pic.twitter.com/Z46PtFT74k — Javier Milei (@JMilei) April 22, 2026

Desde poco después de su llegada al cargo, en diciembre de 2023, Milei ha apuntado de forma incesante contra la prensa, a la que responsabiliza de un intento de desestabilización y de una campaña negativa en contra de su gestión.

En decenas de publicaciones diarias por día en redes sociales, Milei repite la sigla "NOLSALP", que significa "No odiamos lo suficiente a los periodistas".