El periodista conservador Tucker Carlson lamenta haber apoyado a Trump: "Pido perdón por haber engañado a la gente"

Las claves

Las claves Generado con IA Tucker Carlson, periodista conservador, lamenta haber apoyado a Donald Trump y pide perdón por "haber engañado a la gente". El distanciamiento de Carlson con Trump se intensificó tras el inicio de la guerra en Irán, criticando duramente la intervención estadounidense. Trump respondió a las críticas de Carlson calificándolo de "sobrevalorado" y "con bajo nivel intelectual", lo que desató más tensiones en el entorno conservador. Carlson fue una figura clave en el apoyo a Trump y en la promoción de JD Vance como vicepresidente, pero ahora se muestra arrepentido de su respaldo al expresidente.

El conocido presentador televisivo Tucker Carlson ha dado un giro más en su distanciamiento hacia la figura de Donald Trump, después de asegurar que "estará atormentado" durante mucho tiempo por haber colaborado en el regreso al poder del mandatario republicano.

Carlson, reconocido como una figura importante en el mundo conservador estadounidense, se ha distanciado radicalmente del actual Gobierno tras estallar el conflicto en Irán.

Además, el afamado comentarista reconoció que él era parte de la "razón por la que esto está sucediendo ahora mismo", en referencia al modo de actuar de Trump, que volvió al poder tras las elecciones de noviembre de 2024 después de que numerosos periodistas e influencers conservadores apoyasen su candidatura.

Carlson se ha señalado a sí mismo, como una de las personas que contribuyeron con su apoyo a Trump al regreso del líder republicano a la Casa Blanca, después de cuatro años de administración demócrata con el expresidente Joe Biden al frente.

“No basta con decir: ‘Bueno, cambié de opinión’, o ‘Esto que está sucediendo es malo, me retiro’”, explicó el afamado periodista en un episodio de su podcast The Tucker Carlson Show publicado este lunes.

Only someone who wrote speeches for Donald Trump in 2015, voted for him three times and lost friends defending him can fully understand how painful the current betrayal is. Uncle Buck explains.



0:00 Monologue

2:20 Why Did Buckley Support Trump So Early On?

13:14 John McCain… pic.twitter.com/AV5yxiUopv — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 20, 2026

En una conversación con su hermano Buckley, exredactor de discursos políticos de Trump, el periodista señaló que "es un momento para lidiar con nuestra propia conciencia", respecto a lo que está sucediendo con la presidencia estadounidense y las decisiones del líder norteamericano.

Además, en la emisión de su programa admitió que "lo lamentará" mucho tiempo haber apoyado a Trump, a la vez que aprovechó para "pedir disculpas" por "haber engañado a la gente".

Irán, causa del enfrentamiento

Carlson, antiguo presentador de Fox News y firme opositor desde hace mucho tiempo a las intervenciones estadounidenses en el extranjero, lleva semanas enfrentado a Trump y sus aliados en clave conservadora.

La principal razón que ha llevado a su ruptura con el mundo MAGA se debe al repentino estallido de la guerra en Irán el 28 de febrero.

Según las encuestas de opinión elaboradas en suelo americano, la valoración de Carlson es mayoritaria en el país, ya que la mayoría de ciudadanos con nacionalidad estadounidense se oponen a esta guerra iniciada por Trump con el apoyo de Israel.

Desde el inicio de la intervención en Irán, Carlson se mostró especialmente duro con la medida tomada por la administración Trump. Sus palabras para definir el inicio de la guerra fueron concisas, al definir como algo "asqueroso y malvado" la intervención estadounidense en Oriente Próximo.

Se mostró especialmente crítico con las decisiones tomadas por Trump, especialmente tras la amenaza el Domingo de Pascua, en el que amenazó a Irán con que viviría "un infierno" si no abría el Estrecho de Ormuz, la ruta marítima bloqueada tras el inicio de la guerra.

Después de estas declaraciones, en su podcast, Carlson solicitó a los funcionarios estadounidenses que no asumieran las directrices de Trump, al que calificó de estar actuando de modo "malvado".

Las críticas de Carlson, que no ha sido el único conservador crítico con las actuaciones del mandatario republicano, han recibido una réplica del propio Trump, que ha llegado a calificar al presentador televisivo de ser una persona "con bajo nivel intelectual".

Además, en una extensa publicación en su red social Truth Social, ha afirmado que "Carlson nunca ha vuelto a ser el mismo" desde su salida de la principal cadena conservadora en EEUU, FOX News, de donde fue despedido en 2023, por la difusión de desinformación, especialmente sobre las elecciones de 2020.

Antes de ser despedido, fue el presentador más popular de la cadena en el horario de máxima audiencia. Su programa era prácticamente de visión obligatoria para los votantes conservadores durante el primer mandato de Trump, debido a la especial cercanía entre ambos.

Tucker Carlson, junto a Donald Trump, en una foto de archivo. Reuters

El viernes, Trump continuó emitiendo insultos contra Carlson, al que criticó fuertemente, ya que a su juicio es un periodista "fácil de vencer" y "muy sobrevalorado". Las palabras de Trump provocaron que sus aliados se unieran hacia el linchamiento contra Carlson.

Laura Loomer, la activista vinculada con la ultraderecha estadounidense, aseguró el lunes que los comentarios de Carlson se debían a que "estaba intentando entregar el país a los demócratas".

Cercano al 'vice' Vance

En 2024, después de haber resuelto sus diferencias con Trump, el presentador televisivo ya había logrado resurgir como un popular presentador de podcasts, a la vez que había recuperado el vínculo con el -por entonces- candidato a la presidencia.

De hecho, según añade el rotativo estadounidense NY Times, Carlson fue uno de los rostros más reconocidos del mundo conservador que más insistió en la fórmula de añadir a James David Vance (JD Vance), como vicepresidente.

Tucker Carlson, interviene en una cumbre republicana. Reuters

De hecho, tras el intento de asesinato sufrido por Trump en plena campaña presidencial en 2024 durante un mitin electoral en Butler, Pensilvania, el actual presidente estadounidense hizo una aparición estelar en la tradicional Convención Nacional Republicana, celebrada en julio.

Carlson, que asistió a este acto en el que se ratificó a Trump como candidato a la presidencia, fue la primera persona en ser saludada por el líder de los republicanos.

En esta cumbre celebrada en Milwaukee, se pudo comprobar la cercanía entre ambos, ya que fueron captados por las cámaras compartiendo risas, en el palco reservado al propio Trump.

Carlson, que intervino durante la convención, afirmó que Trump es "la persona más divertida que había conocido en su vida".