La muerte de dos agentes de la CIA infiltrados en México pone a Sheinbaum contra las cuerdas: afirma que EEUU no le informó

Las claves

Las claves Generado con IA Dos agentes de la CIA y dos miembros de la Agencia Estatal de Investigación de México murieron en un accidente de tráfico en Chihuahua tras una operación contra el narcotráfico. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no fue informada de la participación de agentes estadounidenses en la operación, lo que ha generado debate político. El fiscal de Chihuahua afirmó que los agentes de la CIA solo instruían a fuerzas locales en manejo de drones y no participaron directamente en el operativo. La colaboración entre México y EEUU contra el narcotráfico se mantiene en un marco de discreción, en medio de presiones externas y críticas internas sobre la intervención extranjera.

Dos funcionarios de la embajada de EEUU en México murieron este fin de semana en un accidente de tráfico en el estado de Chihuahua. Horas más tarde se confirmó que eran agentes de la CIA.

El suceso ha suscitado un intenso debate político. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo no estar informada sobre la participación estadounidense, mientras la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, negó que estuvieran involucrados en la intervención.

Campos pertenece al Partido Acción Nacional (PAN), una gran fuerza conservadora que se opone al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que gobierna México. Sheinbaum, heredera de Andrés Manuel López Obrador, es la máxima representante de la izquierda mexicana.

Las autoridades no han facilitado la identidad de los agentes. Regresaban de una operación conjunta contra el narcotráfico en una región montañosa del estado fronterizo de Chihuahua.

El automóvil en el que viajaban se incendió tras caer por un precipicio. Les acompañaban el director y un agente de la Agencia Estatal de Investigación mexicana (AEI) que también perdieron la vida.

Sheinbaum y la participación de EEUU

La posición del Gobierno mexicano de izquierdas sobre la participación estadounidense es ambigua. Por un lado, Washington presiona para que elimine a los cárteles de la droga. Por otro, la opinión pública rechaza la intervención de EEUU en sus asuntos internos.

El resultado es una colaboración velada que se produce entre bastidores. En la captura de 'El Mencho' a finales de febrero, la CIA participó aportando información clave para su localización, pero la intervención fue competencia exclusiva de las fuerzas de seguridad mexicanas.

Sheinbaum se mueve con cautela entre las amenazas del presidente Donald Trump de enviar a su Ejército y las críticas de la oposición. Por eso prefiere que no salgan a la luz evidencias de la presencia estadounidense en operaciones contra la droga.

La presidenta declaró este lunes que su Gabinete no tenía conocimiento de la participación de agentes extranjeros en la operación. "No hay operaciones conjuntas por tierra o aire", aseguró Claudia Sheinbaum a Associated Press.

Iniciando la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. pic.twitter.com/EwfsPhV1ba — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 18, 2026

"Hay un marco muy bien establecido de los estadounidenses que se dedican a labores de seguridad o de las agencias que están en México, tienen que actuar necesariamente bajo un protocolo", aseguró.

Según el Washington Post, el fiscal general del estado de Chihuahua, César Jáuregui, declaró que la operación de desmantelamiento del laboratorio se planeó durante 3 meses. En ella intervinieron 40 agentes mexicanos.

Aseguró que los fallecidos no formaron parte del operativo: se limitaron a instruir a las fuerzas locales en el manejo de drones. "Por eso no se informó al Gobierno de su participación", explicó.

Añadió que los norteamericanos se encontraban lejos del laboratorio desmantelado. El accidente se produjo horas después de la intervención, cuando los funcionarios regresaban de una reunión con miembros de la AEI.

🚨El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, aseguró que los dos agentes estadounidenses fallecidos no participaron en el operativo donde se aseguró un narcolaboratorio.



Los agentes estaban en labores de capacitación, a 8-9 horas del operativo



Confirma que no hubo… pic.twitter.com/hLNpZInX7g — Azucena Uresti (@azucenau) April 20, 2026

Hasta ese momento, no se había revelado que los agentes pertenecían a la CIA. Fue el embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, quien lo anunció a los medios.

"Esta tragedia nos recuerda los riesgos que corren nuestros funcionarios para proteger a las comunidades", declaró luego en la red X. "Refuerza nuestra determinación para continuar con la misión de proteger a nuestro pueblo", añadió.

Cuando la mañana del martes se conoció la noticia de la participación de la CIA, la presidenta Sheinbaum subió el tono. Acusó al fiscal de cambiar la versión de los hechos y anunció una investigación.

“Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración y estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran" afirmó a El Universal. Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente", añadió.

Afirmó que la actuación del estado de Chihuahua podía contravenir la Constitución si mantenía un acuerdo de colaboración con los Estados Unidos que implica operaciones en su territorio. Explicó que la investigación desvelará si las autoridades estatales violaron la Ley de Seguridad Nacional.

La lucha contra el narcotráfico es una parte fundamental del programa de regeneración nacional que alienta el presidente Trump. Desde el inicio de su segundo mandato, no ha tenido ningún reparo en amenazar a México y Colombia con la intervención militar directa contra los focos de producción de droga que acaban en EEUU.

Entre 2025 y comienzos de 2026, la ofensiva contra lanchas vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico ha dejado varias decenas de embarcaciones hundidas y más de un centenar de muertos, según los recuentos disponibles.

Las operaciones se culminaron con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa en enero. Un tribunal federal les acusa de utilizar el aparato del Estado venezolano para traficar cocaína hacia Estados Unidos en alianza con grupos armados.

Bajo la dirección de John Ratcliffe, la CIA ha desempeñado un papel muy activo en la guerra contra la droga en México. Sus agentes han participado suministrando información clave y entrenando a efectivos especializados.