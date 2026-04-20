Sandro Castro, el nieto 'influencer' de Fidel que pide llegar a un acuerdo con Trump: "Cuba quiere ser capitalista"

Sus críticas y su imagen pública han generado polémica tanto entre defensores del régimen como entre exiliados, y ha sido citado por la Seguridad del Estado cubana.

En entrevistas y publicaciones, Sandro afirma que la mayoría de los cubanos desea un modelo capitalista con soberanía, y se muestra abierto a un acuerdo con Donald Trump.

Castro, influencer con más de 150.000 seguidores, muestra en redes sociales un estilo de vida lujoso que contrasta con la realidad de la mayoría de los cubanos.

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, se declara crítico con el gobierno cubano y aboga por eliminar la burocracia y abrir la economía del país.

Sandro Castro, nieto del histórico líder cubano Fidel Castro, desafía abiertamente al castrismo. Lo ha hecho en una entrevista concedida al medio estadounidense CNN, en la que se ha mostrado crítico con las decisiones tomadas por el Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel.

Castro, de 33 años, regenta un local nocturno llamado EFE Bar, que se ha convertido en un símbolo de la controversia que genera en el país su figura y de la polémica que genera su imagen.

A diferencia de la vida que llevan el resto de sus parientes, que se muestran intensamente reservados y a menudo herméticos, Sandro busca abiertamente la fama y la notoriedad. Se atreve incluso a trolear al Gobierno comunista de la isla.

Efe Bar, el negocio nocturno de Sandro Castro AFP

Sandro acumula más de 150.000 seguidores en Instagram. Es todo un influencer en el país y trata de mostrar una imagen relacionada con su estilo de vida nocturno, en una vida plagada de lujos que contrasta con la carestía que sufre mayoría de la población cubana.

En la entrevista, ha asegurado que "se malinterpreta" lo que hace en redes y que "simplemente" trata de "hacer feliz a la gente", en un momento de tensión creciente entre EEUU y Cuba. El el propio presidente estadounidense, Donald Trump, ha llegado a decir que "Cuba está acabada".

En el último vídeo publicado por el excéntrico nieto del dictador cubano se ha burlado de las intenciones de Trump de comprar la isla caribeña.

Esta publicación en un vídeo corto en Instagram mostraba a un actor con una peluca torcida fingiendo ser el mandatario, que llegaba a la puerta de Castro e intentaba comprarle Cuba.

"Podemos hacer negocios porque eres un showman y hombre de negocios como yo", le dice el falso Trump al verdadero Castro.

"¿¡Quieres comprar qué!?", responde Castro. "¡Relájate!", respondía Castro en este sketch. "Estoy haciendo videos sobre una situación tensa y triste", ha explicado a la CNN.

Sandro explica que "busca entretener a la población" y que "él también sufre" las consecuencias de los múltiples apagones y la débil economía cubana, pese a que su vida nunca ha estado exenta de lujos.

Una vida privilegiada

Las publicaciones de Castro ofrecen un vistazo poco común a una vida de privilegios. De vez en cuando aprovecha estos posteos para lanzar dardos contra los "burócratas" comunistas que sucedieron tanto a su abuelo, fallecido en 2016, y a su tío abuelo Raúl Castro, quien dejó la presidencia en 2018.

Los críticos suelen ver a Castro como la encarnación del elitismo de su familia. En sus vídeos, hace alarde de cerveza, mujeres guapas, ropa de moda de Nike y una casa de aspecto lujoso.

Sandro Castro, acompañado de una mujer en una de sus fiestas. Instagram / Sandro Castro

Fidel, su abuelo, tampoco vivió una vida frugal: era famoso por usar dos relojes Rolex a la vez.

Según transmitió el crítico cubano en el exilio Guennady Rodríguez en su canal de YouTube, en palabras recogidas por el medio New York Times, lo que hace Sandro es "abrir una ventana de la familia Castro".

"Esta gente le ha pedido al pueblo cubano que se sacrifique mucho a lo largo de los años. Pero Sandro es exactamente lo contrario de lo que han estado predicando, con su consumismo desmesurado", criticó.

Mientras muchos en la isla luchan por conseguir productos básicos como leche para sus bebés, su negocio publica videos de cócteles y pizzas recién horneadas que vende, cubiertas con montones de jamón.

El bar del que es propietario sirve gin-tonics por 1000 pesos (aproximadamente 1,50 euros al cambio informal), mientras que un mojito cuesta 700 pesos, según su carta.

Además de dirigir este negocio nocturno, ha señalado su intención de hacerse con otros locales, pero ha lamentado la dificultad de emprender en el país debido al "exceso de burocracia".

En la entrevista con CNN, señaló que "Cuba debe eliminar la burocracia" y que es "necesario" abrir el modelo económico, lo que supone finalizar con el régimen comunista, al menos en el terreno de la economía.

Alejado de la política

Nacido en 1991, Sandro es hijo de Alexis Castro del Valle, uno de los cinco hijos de Fidel. Alexis se convirtió en fotógrafo y técnico de cámara de televisión con la intención de mantenerse al margen de la política.

Sandro Castro, en una fotografía tomada en la Habana. Instagram / Sandro Castro

Respecto a su opinión política, Sandro ha aclarado a CNN, que él "es un revolucionario, pero un revolucionario de ideas, de progreso, de cambio". Sobre el papel de Díaz-Canel, ha criticado que "no está haciendo un buen trabajo".

Respecto a la posibilidad de que se produzca un acuerdo con Trump, explicó que "muchas personas" quieren que Cuba se convierta en una "sociedad capitalista" pero con "soberanía".

Se mostró abierto a un cambio político, y llegó a asegurar que "cree" que "una mayoría de cubanos" quiere ser capitalista, y no comunista.

Mientras niega haberse hecho ser millonario y rechaza la posibilidad de que sus conexiones familiares lo protejan o le hagan la vida más fácil.

Su discoteca en una avenida principal de La Habana le costó cerca de 50.000 euros al cambio. Insiste en que "es un ciudadano más" y que no tiene beneficios por ser nieto de Fidel.

“Lo poco que tengo es gracias a mi esfuerzo, mi sacrificio”, dijo.

Para los partidarios acérrimos de la revolución cubana, Sandro Castro es un traidor de clase del proletariado, sacando provecho de su linaje revolucionario para conseguir clics y ‘likes’.

En 2025, Pedro Jorge Velázquez, también influencer cubano conocido en el país caribeño como "El Necio", y defensor del régimen, señaló al nieto de Fidel en un contundente mensaje en redes sociales, en el que solicitó su detención.

“Sandro Castro es un enemigo ideológico. Duele que ninguna autoridad de la seguridad del Estado se ha presentado en su casa, porque lo que hace va contra la seguridad de este país”, señaló.

Para los exiliados cubanos que huyeron del país fruto de la revolución, se trata de un símbolo de hipocresía absoluta como descendiente de un líder comunista que prohibió la industria privada durante décadas y abogó por la austeridad.

Castro también cuenta con apoyo en redes. Sus seguidores lo han animado para que critique directamente a su familia, un delito punible en la isla que él ha evitado hasta ahora, pese a que ha realizado publicaciones con una crítica velada al Gobierno.

En un video publicado en su perfil de Instagram, acaricia la boquilla de una gasolinera de forma sexual, con la intención de hacer una crítica a la falta de combustible en Cuba tras el bloqueo al petróleo venezolano por parte de la Administración Trump.

"Pero ¿qué es esto? Llevo 24 horas y no sale nada", dice en el video publicado el mes pasado en medio de la escasez generalizada de gasolina.

"Otro día más aquí en Apagonia, con tremenda sed", dice en otra publicación, usando un término informal que se le da a Cuba para referirse a los cortes de luz generalizados en la isla.

El propio Castro, aseguró a la CNN que sus vídeos han llevado a que sea citado para interrogatorio por parte de la Seguridad del Estado de Cuba, aunque lo dejaron ir libremente con una advertencia.

Según él, no ha sido detenido ni ha tenido más problemas con la justicia porque nunca ha pedido "un cambio de régimen" ni ha hecho un "llamamiento a la violencia", y no por su apellido.