Opositores cubanos denuncian la 'amnistía de Jueves Santo': no hay presos políticos entre los 2.000 liberados de las cárceles

La excarcelación se presenta como un gesto humanitario y soberano, pero organizaciones como Prisoners Defenders critican la falta de amnistía real.

Opositores denuncian que no hay presos políticos entre los liberados y que las sentencias de los indultados permanecen vigentes.

Las autoridades obligaron a los excarcelados a firmar un compromiso para integrar la milicia en defensa de la patria.

El Gobierno cubano ha indultado a más de 2.000 presos comunes, excluyendo a los encarcelados por motivos políticos.

El diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, anunció este Jueves Santo que el Gobierno había decidido indultar "a más de 2.000 sancionados".

El medio indicó que la puesta en libertad formaba parte del "proceso de otorgamiento de beneficios penitenciarios establecidos" por la ley.

Aunque se ha interpretado como una 'amnistía política' en el contexto de la presión ejercida por Washington sobre el régimen castrista, la realidad es que los indultados son presos comunes.

Como condición para el indulto, las autoridades les han obligado a firmar un compromiso por el que aceptan formar parte de la milicia para defender la patria, según denuncian las organizaciones opositoras.

La nota oficial especificó que es "un gesto humanitario y soberano", resultado "de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados".

Se excluyen, entre otros, los delitos cometidos contra la autoridad. La mayoría de los encarcelados por razones políticas están condenados por esta causa.

Por otra parte, Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, declaró recientemente a NBC que Cuba "no está hablando de presos" en la negociación. "Es un asunto interno y EEUU lo sabe”, añadió.

Pocas horas después del anuncio, se registraron las primeras salidas en diferentes centros penitenciarios. Desde Las Limas, Marianao, La Habana, Las Tunas o la Prisión de Trabajos Forzados Toledo 2, los medios informaron de un goteo constante.

El órgano oficial comunicó que entre los excarcelados figuraban jóvenes, mujeres y adultos mayores de 60 años. No se publicó una lista de indultados ni los delitos por los que habían sido condenados, pero los reporteros que esperaban a la puerta de las prisiones no identificaron a ningún preso político entre ellos.

El texto indicó que la excarcelación se producía en el "contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa". "Constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal y de la trayectoria humanitaria de la Revolución", añadió.

Los indultos 'masivos' registrados hasta la fecha han estado relacionados con intervenciones del Vaticano: en 1998 Fidel Castro soltó a 880 presos tras la histórica visita de Juan Pablo II. En 2011, su hermano Raúl perdonó a 2.900, como consecuencia del viaje de Juan Pablo II a la isla.

Benedicto XVI y Francisco I promovieron dos nuevas acciones: 3.000 personas en 2012 y 3.522, la mayor de todas, en 2015. En el primer caso, la oposición en el exilio reconoció 5 disidentes entre ellos.

El Gobierno cubano nunca ha reconocido la existencia de condenados por disidencia política. El propio Fidel Castro declaró en una entrevista concedida en 1998 al exministro de Asuntos Exteriores Abel Matutes que "en Cuba no hay presos políticos, sino contrarrevolucionarios".

En la nota de Granma se habla de una "segunda excarcelación de personas privadas de libertad" en 2026. Se refiere al caso de 51 reclusos anunciado el pasado mes de marzo. Entre ellos, la ONG Prisoners Defenders (PD) ha identificado a 27 denunciados por participar en protestas antigubernamentales.

Javier Larrondo, presidente y fundador de PD, declaró que su organización se ha puesto en contacto con algunos de los liberados. "Lo que se ha vendido como amnistía, no lo es. No ha habido perdón ni anulación de los delitos", declara.

Aseguró que habían logrado ponerse en contacto con algunos de los presos comunes. En todos los casos, su salida se condicionó al compromiso de "tomar las armas para defender a la patria si es atacada".

Tampoco se puede considerar un indulto de pleno derecho, pues "las sentencias permanecen intactas". Algunos de los excarcelados deben continuar "bajo un régimen domiciliario".

La presión desde Washington

El pasado 3 de enero, en una rueda de prensa sobre el ataque contra Venezuela, el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio dejaron entrever que Cuba podría ser "el siguiente objetivo". Desde entonces, las amenazas de intervención han sido incesantes.

El 29 de enero, el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva que suponía el bloqueo del suministro de petróleo a la isla. El objetivo era ahogar la economía cubana y provocar una reacción popular interna contra el régimen.

Pero el 28 de febrero cambiaron los planes de Washington: el ataque conjunto de EEUU e Israel a Irán puso el foco de la Administración Trump en el Golfo Pérsico. Cuba podía esperar.

Trump no ha dejado de recordar qué es lo que tiene en mente para cuando termine la guerra en Irán: el 16 de marzo, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, declaró: "Será un honor tomar Cuba". "Puedo hacer lo que quiera con Cuba", aseguró.

Diversas fuentes revelan conversaciones entre Marco Rubio y diferentes entidades cubanas. Se habla de un acercamiento a las generaciones más jóvenes del castrismo. El Gobierno de la isla reconoce negociaciones sobre temas de interés común de ambos Estados, pero niega que se esté hablando de un cambio de gobierno o de sistema político.

Mientras tanto, organizaciones como Prisoners Defenders denuncian que todavía hay más de 1.000 personas encarceladas por "sus ideas políticas, por protestar contra el régimen o por quejarse de la situación". Esperan el momento de recuperar su libertad.