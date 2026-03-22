Colombia desenmascara a una asesina en serie: mató a 2 niñas con frambuesas envenenadas para vengarse de su amante

Zulma Guzmán está detenida en Reino Unido y se espera su extradición a Colombia, donde sería recluida en la cárcel El Buen Pastor.

La Fiscalía investiga si Guzmán está vinculada a otros casos similares y considera que podría tratarse de una asesina en serie.

La empresaria Zulma Guzmán es acusada de envenenar con talio a dos adolescentes en Bogotá como venganza contra su amante.

El asesinato de dos adolescentes en Bogotá que fueron envenenadas con frambuesas con chocolate contaminadas con talio podría revelar el modus operandi de una asesina en serie. Así lo afirma Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia.

La acusada del crimen de las dos menores es la empresaria Zulma Guzmán, actualmente detenida en Reino Unido. La Fiscalía investiga ahora si la mujer está vinculada a otros episodios similares de intoxicaciones, trabajando con la hipótesis de que fueron envenenamientos deliberados.

"Lo que el equipo de investigadores ha descubierto es que el episodio en que presuntamente está involucrada la señora Zulma Guzmán no sería uno aislado", afirmó Camargo en declaraciones a la prensa. Existen indicios que apuntan a "una posible repetición del mismo patrón criminal", en palabras de la fiscal.



Un juzgado de control de garantías de Bogotá emitió el pasado diciembre una orden de captura contra Guzmán por los hechos ocurridos el 3 y 4 de abril de 2025. Las menores Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, ingirieron frambuesas contaminadas con talio en la vivienda de la primera, situada al norte de la capital colombiana.

Una de las niñas murió el mismo día y la otra falleció el 9 de abril. Una tercera chica, amiga de la escuela de las otras dos, y un joven de 21 años, hermano de Inés, sobrevivieron, aunque continúan en tratamiento por los graves daños causados por la sustancia.

Los cuatro habrían consumido las frambuesas que habían llegado la víspera a la casa de los Bedout bajo el pretexto de un regalo institucional. Se determinó que el talio no había llegado de forma accidental a los alimentos.

Según publicó el Daily Mail, la empresaria habría matado a las menores como venganza contra el padre de Inés y Martín, el economista Juan de Bedout. Ambos habrían mantenido una relación extramatrimonial durante seis años.

El detonante de la ruptura habría sido la muerte de la esposa de Bedout, Alicia Graham Sardi, el 17 de agosto de 2021. El mismo medio informó que ella también había mostrado signos de intoxicación. Sufrió pérdida de cabello y dolores en las piernas antes de morir con 50 años.

La investigación de la Fiscalía ha establecido que el envenenamiento no fue accidental. Las pruebas forenses permitieron identificar el talio, un metal altamente tóxico, incoloro e insípido. El rastreo del envío permitió a los investigadores localizar al repartidor, y se determinó que había recibido una llamada aquel día de un número vinculado a Guzmán.

Sobre las nuevas líneas de investigación, la fiscal señaló que han encontrado "evidencia cierta" de al menos otro caso ocurrido hace aproximadamente un año que involucra a "una familiar de Guzmán". En este caso se habría utilizado el mismo método de envenenamiento.



Según explicó, los análisis técnicos y de criminalística han identificado similitudes en las características de los hechos, lo que "hace pensar que podemos estar ante un episodio de asesinato en serie", añadió.



Guzmán está detenida en el Reino Unido desde enero pasado y permanece a la espera de que se concrete su extradición a Colombia. Camargo explica que se ha propuesto su reclusión en la cárcel bogotana de El Buen Pastor, mientras se evalúan las condiciones exigidas por el Reino Unido para autorizar la entrega.