Petro denuncia que Ecuador está bombardeando Colombia en la frontera: hallan una bomba "tirada desde un avión"

Las claves nuevo Generado con IA El presidente colombiano Gustavo Petro denunció que una bomba lanzada desde un avión fue hallada cerca de la frontera con Ecuador. Petro afirmó que los bombardeos provendrían de Ecuador y no de grupos armados, y anunció que pronto publicará una grabación como evidencia. La denuncia ocurre en un contexto de tensión comercial entre Colombia y Ecuador, con aranceles y restricciones mutuas desde enero. Ecuador y Estados Unidos han incrementado su cooperación contra el crimen organizado, incluyendo la apertura de una oficina del FBI y operaciones militares conjuntas.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha denunciado esta madrugada que su país está siendo bombardeado desde Ecuador, después de que se haya encontrado una bomba "tirada desde un avión" cerca de la frontera con ese país.



"Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, , ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados", ha asegurado Petro durante el Consejo de Ministros.



La denuncia de Petro ocurre en plena guerra comercial entre ambos países y que inició el pasado enero el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, al anunciar la imposición de una "tasa de seguridad" del 30% a importaciones colombianas, ante la inacción del Gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.



Colombia respondió a esta tasa con aranceles a 73 productos y cortó el suministro de electricidad a Ecuador, por lo que el Gobierno de Noboa aumentó la tarifa que cobraba por transportar crudo colombiano por uno de sus más grandes oleoductos. Además, desde el 1 de marzo subió el gravamen al 50%.



Sobre el hallazgo de una bomba, Gustavo Petro ha señalado que ya "van muchos estallidos" y anunción que "muy pronto" hará pública "una grabación" que le llegó a su Gobierno desde Ecuador sobre el lanzamiento de bombas en suelo colombiano.



El mandatario señaló, además, que le pidió la semana pasada en una llamada telefónica a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que "actúe y llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra".



"La soberanía nacional se respeta (...) La bomba está activa, entonces es peligrosa y tenemos que tomar las decisiones del caso", añadió Petro.



La semana pasada, Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo con el que formalizaron la apertura de la primera oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en el país andino, que tendrá como objetivo apoyar en el combate contra los grupos del crimen organizado internacional.



Además de la apertura de la oficina, se creó una nueva unidad policial que permitirá a ambos países mejorar su capacidad conjunta para "identificar, desmantelar, y llevar ante la Justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean armas, y financian el terrorismo", de acuerdo a la información proporcionada entonces por la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.



Este acuerdo se suma a las operaciones militares conjuntas que ambos países iniciaron a principios de mes en Ecuador contra organizaciones "terroristas", en las que bombardearon y destruyeron un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, una disidencia de la desmovilizada guerrilla colombiana de las FARC.