Trump anuncia que Susie Wiles, su jefa de Gabinete, tiene cáncer de mama: "Seguirá trabajando"

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el presidente de EEUU, Donald Trump. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha anunciado que Susie Wiles, su jefa de Gabinete, ha sido diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana. Trump destacó la fortaleza de Wiles y afirmó que ella ha decidido afrontar el tratamiento de inmediato. A pesar del diagnóstico, Wiles seguirá trabajando y permanecerá en la Casa Blanca durante el tratamiento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que Susie Wiles, su jefa de Gabinete, tiene "cáncer de mama". Así lo ha comunicado el mandatario a través de un mensaje en Truth Social en el que asegura que Wiles "seguirá trabajando" y "permanecerá en la Casa Blanca durante el tratamiento".

"Es increíble, una gran persona y una de las personas más fuertes que conozco, pero, lamentablemente, le han diagnosticado un cáncer de mama en etapa temprana y ha decidido afrontar este desafío de inmediato, en lugar de esperar", ha escrito Trump.

Captura de Truth Social.

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