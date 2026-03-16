Colapsa de nuevo la red eléctrica de Cuba: 10 millones de afectados en un apagón total en medio del asedio de EEUU

La Habana completamente a oscuras en un apagón el pasado febrero. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La red eléctrica de Cuba colapsó este lunes, dejando a unos 10 millones de personas sin electricidad en todo el país. El Gobierno cubano atribuye el apagón al bloqueo petrolero de Estados Unidos, que ha agravado la crisis energética desde mediados de 2024. En algunas provincias, los cortes de luz superan las 20 horas diarias y han provocado protestas y malestar social. La Habana ha iniciado conversaciones con EEUU y busca apoyo de Rusia, China y Vietnam para paliar la crisis energética.

La red eléctrica nacional de Cuba colapsó este lunes, según informó el operador de la red del país, dejando a unos 10 millones de personas sin electricidad en medio del férreo bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos que ha deteriorado el ya precario sistema de generación de la isla.

"Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento", explicó en redes sociales el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sobre este nuevo apagón, el sexto en apenas año y medio

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EEUU.

El Gobierno cubano vincula el aumento de los cortes de luz a nuevas sanciones y restricciones al suministro de crudo y combustibles, lo que ha disparado los déficits de generación y ha dejado en varias ocasiones a más del 60% de la isla sin electricidad en los picos de demanda.

En las últimas semanas se han registrado apagones masivos, como el del 3–5 de marzo, cuando una avería en la termoeléctrica Antonio Guiteras tumbó el sistema eléctrico en unos dos tercios del país y dejó sin luz a unos seis millones de personas, incluida La Habana.

Los cortes superan las 20 horas diarias en varias provincias, afectan al transporte, los hospitales y la vida cotidiana, y han alimentado protestas y un creciente malestar social.

El Gobierno de Miguel Díaz‑Canel atribuye la situación principalmente a ese “cerco” o “asedio” petrolero de Washington, mientras que expertos y reportes independientes subrayan una combinación de sanciones externas, infrafinanciación crónica y obsolescencia de las termoeléctricas nacionales.

En este marco, La Habana busca apoyo de Rusia, China y Vietnam para paliar la falta de combustible y evitar que los apagones sigan escalando.

El pasado viernes, Díaz-Canel anunció, en una inusual comparecencia televisada, el inicio de conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos. El objetivo es buscar una salida al bloqueo energético impuesto por Washington como medida de presión sobre el Gobierno comunista de la isla caribeña.