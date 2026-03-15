Todas las 'guerras' de Trump: el 'presidente de la paz' ha atacado siete países y amenazado a otros seis en sus primeros 14 meses

Además de las intervenciones militares, Trump ha lanzado amenazas de invasión o anexión contra Canadá, Groenlandia, Panamá, el Golfo de México, Colombia y Cuba.

Trump ha intensificado operaciones antiterroristas y bombardeos en Somalia, Irak, Yemen, Nigeria y Siria, justificando acciones con el combate al terrorismo y narcotráfico.

La reciente Operación Furia Épica, lanzada junto a Israel contra Irán, supone su primera gran guerra y ha implicado a varios países de Oriente Próximo.

Trump ha realizado ataques militares en al menos siete países y ha amenazado a otros seis en sus primeros 14 meses de mandato.

"Estoy especialmente orgulloso de ser el primer presidente en décadas que no ha empezado ninguna guerra nueva". Esta fue una de las frases con las que Donald Trump se despidió de su primer mandato como presidente de Estados Unidos en 2021.

Cuatro años más tarde, durante la campaña que le devolvió a la Casa Blanca, repitió una y otra vez como un mantra que no iba a meter a Estados Unidos en "más guerras interminables" (endless wars) como las de Afganistán e Irak. "Fueron el peor error de la historia del país", repitió como un mantra.

En noviembre de 2024, la misma noche de su segunda victoria electoral, Trump prometió "acabar con todas las guerras". Algunas, como la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, "en unas pocas horas".

Desde entonces, Trump ha atacado objetivos en al menos siete países y él o sus hombres más cercanos han amenazado a otros seis con invasiones o anexiones.

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Y es que su rebautizado Departamento de Guerra ha estado más activo en los últimos 14 meses que durante toda su primera presidencia, interviniendo en regiones nuevas y asumiendo riesgos mucho mayores que entonces, según un análisis del Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), un think tank estadounidense que monitoriza los conflictos en todo el mundo.

Su hiperactividad intervencionista en el exterior ha sido tan intensa que se ha convertido ya en uno de los rasgos distintivos de un mandatario que no solo ha expresado de manera abierta y reiterada su deseo de recibir el Nobel de la Paz —hasta hace literalmente dos días, cuando afirmó que "ya no le interesa"—, sino que incluso se ha jactado de haber puesto fin a ocho conflictos internacionales.

Ocho paces que incluyen también simples desacuerdos diplomáticos entre países y acuerdos obtenidos mediante coerción económica de Washington.

Donald Trump gesticula mientras escucha el ruido de unas obras durante una ceremonia de la Medalla de Honor en la Casa Blanca. Jonathan Ernst Reuters

La última misión militar de Trump, bautizada como Operación Furia Épica y lanzada conjuntamente con Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, se ha convertido ya en su primera gran guerra. Un conflicto de gran escala que ha terminado por implicar a varios países de Oriente Próximo y que amenaza con alargarse. Antes de eso, sin embargo, ha habido muchas otras intervenciones diseñadas para ser "quirúrgicas", "de victoria rápida" y, a poder ser, en fin de semana y aprovechar así que las bolsas están cerradas.

El ejemplo más claro fue quizá la actuación —considerada ilegal desde el punto de vista del derecho internacional por numerosos analistas— en Venezuela en enero de 2026, cuando las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque y, en cuestión de horas, capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Esto se produjo después de semanas de ataques en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental desde septiembre, una operación que, según la Administración Trump, sigue en marcha y va dirigida contra el narcotráfico.

Ataques de EEUU contra el narcotráfico de septiembre de 2025 a enero de 2026. EE

Operaciones antiterroristas

La cronología de esta escalada arranca en realidad nada más regresar al poder. Tras su investidura hace algo más de un año, Trump aprobó la expansión de las operaciones antiterroristas en Somalia e Irak. En sus primeros días en el cargo, bombardeó presuntos objetivos de Al Shabab, una filial de Al Qaeda, y del ISIS en esos países.

En paralelo, durante la primavera pasada, Washington puso en marcha una intensa campaña de bombardeos contra las milicias hutíes, aliadas del régimen iraní, en Yemen. ¿La misión? Responder a los ataques que el grupo armado estaba lanzando contra buques comerciales y militares en el mar Rojo, como represalia por la guerra de Israel en Gaza.

Según el Pentágono, sus fuerzas golpearon entonces más de 1.000 objetivos hutíes, matando a cientos de combatientes y destruyendo cuarteles generales, depósitos de armas y plataformas de lanzamiento de misiles.

El caso de Nigeria fue quizá el más llamativo (por no decir macabro) de 2025. En plena Navidad, el Ejército estadounidense lanzó ataques aéreos en el noroeste del país y luego presentó la operación como una respuesta al supuesto "asesinato masivo de cristianos" por parte de grupos islamistas.

Lo cierto, sin embargo, es que en territorio nigeriano operan varios grupos yihadistas —como Boko Haram, o milicias vinculadas a ISIS o Al Qaeda— y, aunque la violencia armada se ha disparado en los últimos meses, se ha cobrado centenares de víctimas tanto musulmanas como cristianas Porque Trump olvidó que Boko Haram también mata a musulmanes.

A finales de año, en Siria el ejército estadounidense también atacó múltiples objetivos del Estado Islámico, tras un atentado contra una base fortificada en Palmira en el que murieron dos soldados estadounidenses.

Sobre ese telón de fondo de ofensivas relámpago, también se incluyen los bombardeos del pasado junio contra instalaciones nucleares iraníes, en Isfahán, Natanz y Fordow, situada bajo tierra.

Y aunque en ese momento el Pentágono aseguró haber acabado con la amenaza que suponía el programa atómico iraní, lo cierto es que esos ataques fueron en realidad la antesala de la guerra actual, cuyos objetivos han ido variando a lo largo de los días y cuyo final es de horizonte incierto.

La batalla verbal de Trump

A estas intervenciones se le suman también las continuas amenazas de ataques o invasiones a enemigos y a aliados. Desde convertir a Canadá en el estado número 51 de EEUU, hasta comprar o entrar en Groenlandia —territorio autónomo pero dentro del Reino de Dinamarca—, codiciar el canal de Panamá e incluso renombrar el Golfo de México como "Golfo de América".

Fotografía tomada de la red social X de la cuenta de @EricTrump donde aparece el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, junto a una imagen con varios mapas alusiva a la devolución de una compra en internet. Reuters

Colombia también está bajo la lupa de Trump porque considera que "está gobernada por un hombre enfermo, que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos". Hace no mucho, cuando una periodista le preguntó si EEUU estaba considerando "una operación como la de Venezuela", Trump no lo descartó, sino que dijo: "Me suena bien".

Al parecer, también le suena bien tomar "de forma amistosa o no tan amistosa" Cuba, isla a la que lleva presionando desde hace meses para provocar un cambio en el régimen comunista de Miguel Díaz-Canel, y sobre la que ha impuesto un bloqueo petrolero que ha agravado la crisis energética que La Habana arrastra desde hace años.