Capturan en Bolivia a Sebastián Marset, uno de los cinco narcos más buscados por la DEA en todo el mundo

Las claves nuevo Generado con IA Sebastián Marset, uno de los cinco narcos más buscados por la DEA, fue capturado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En la operación participaron fuerzas especiales antidrogas, se detuvo a otras tres personas y se incautaron numerosas armas. Marset, conocido como el "Rey del Sur" y líder del Primer Cártel Uruguayo, tenía alianzas con organizaciones criminales de Paraguay, Brasil e Italia. Estaba prófugo desde 2023 y era buscado por su implicación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia.

Sebastián Marset ha sido capturado este viernes en Bolivia. Así lo ha comunicado un portavoz de las autoridades que combaten el narcotráfico en Bolivia. Era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo: figura en la quinta posición de la lista Most Wanted de la DEA estadounidense.

La operación se realizó durante la madrugada de este viernes en la región de Santa Cruz de la Sierra. Las fuerzas de seguridad informan de la detención de otras tres personas y de la incautación de numerosas armas.

Fuentes oficiales en Bolivia y Paraguay confirmaron a medios locales que el operativo se desplegó a las 2h de la madrugada en el barrio de Las Palmas. En él intervinieron unidades de las Fuerzas Especiales de Lucha Contra el Narcotráfico. Participaron vehículos blindados y un fuerte contingente de efectivos.

Jalil Rachid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay, detalló que las unidades consiguieron "acorralar a Marset y a su estructura". Según fuentes informadas del operativo, junto a Marset fueron detenidas otras tres personas de su organización.

La semana pasada, el ministro paraguayo del Interior, Enrique Riera Escudero, reiteró que el supuesto narcotraficante se encontraba en Bolivia, una versión que sostenía desde octubre pasado. El Ministerio de Gobierno de Bolivia respondió que "no existe confirmación oficial sobre la presencia de Sebastián Marset en territorio boliviano".

Marset, de 34 años nació en Montevideo. No era un narcotraficante convencional. Se proclamó a sí mismo como el "Rey del Sur" y logró construir una red criminal que las agencias de inteligencia comparan con una corporación multinacional del delito. También era conocido como el "narco millennial" y "el hombre de las mil caras".

Su organización, bautizada por él mismo como el Primer Cártel Uruguayo (PCU), estableció alianzas estratégicas con otras organizaciones poderosas, como el clan Insfrán de Paraguay, el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil y la temida ‘Ndrangheta de Italia.

Sebastian Marset, el narco millennial más famoso de Sudamérica. En el 2013 cayó preso con Papacho Viveros, tío de Horacio Cartes. pic.twitter.com/zl6nUgK9IK — Alfredo Guachiré (@GuachireM) September 12, 2022

En 2022 lo acusaron de matar al fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia. Desde entonces, fue considerado criminal de "alto valor" y figuró en la lista de los narcotraficantes más buscados por las Policías de Paraguay, Uruguay, Brasil y, por supuesto, la DEA estadounidense.

Se hizo muy popular por su aparición en las redes sociales declarando su inocencia: "No sé de dónde sacan que tengo... que soy un asesino", declaró en uno de ellos. Establecido en Bolivia, logró escapar con su esposa e hijos de un operativo policial en julio de 2023, tras ser alertado de la intervención.

Marset era prófugo de la Justicia boliviana desde mediados de 2023, cuando salió a la luz el estilo de vida que llevaba en Santa Cruz. Le apasiona el fútbol y fundó un equipo de la segunda división boliviana, Los Leones del Torno, en el que llegó a jugar.