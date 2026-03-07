Trump reconoce al Gobierno de Delcy en Venezuela y asegura que Cuba está "en sus últimos momentos de vida"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cumbre "Escudo de las Américas" en Miami. Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado durante una cumbre con mandatarios conservadores de América que su Gobierno reconoce formalmente al Ejecutivo encabezado por Delcy Rodríguez en Venezuela.

"Me complace decir que esta semana, hemos reconocido formalmente al Gobierno venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente", indicó Trump en su discurso inaugural del evento.

Durante el encuentro, el mandatario también afirmó que Cuba se encuentra "en sus últimos momentos de vida tal como es ahora". Trump añadió que espera “con entusiasmo el gran cambio”.

El anuncio de la Administración de Trump llega tras el acuerdo alcanzado el jueves entre Washington y las autoridades en funciones para restablecer las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países.

"El Gobierno Bolivariano reafirma su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo, basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre nuestros pueblos", afirmó el Ejecutivo liderado por Delcy Rodríguez en un comunicado difundido por el canciller Yván Gil en redes sociales.

El líder republicano indicó que Estados Unidos está "consiguiendo una histórica transformación en Venezuela", país con el que rompió relaciones en 2019, durante el primer mandato de Trump (2017-2021), cuando Washington reconoció al opositor y entonces titular del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino.



También destacó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este viernes una licencia que autoriza determinadas actividades de empresas estadounidenses relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano, un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones.

Cuba en el punto de mira

A pesar de asegurar que el foco de su atención está ahora mismo puesto en el conflicto con Irán, el presidente estadounidense aseguró "un gran cambio" para Cuba que llegará próximamente.

El mandatario dijo que él mismo y su secretario de Estado, Marco Rubio, están "negociando" con el Gobierno de La Habana.

"Yo pensaría que un acuerdo con Cuba se haría muy fácilmente, pero durante 50 años he estado oyendo hablar de Cuba; desde que era un niño pequeño escuchaba sobre Cuba", declaró el presidente.

La estrategia de Washington busca asfixiar al Gobierno cubano desde el frente económico. Las sanciones económicas, el bloqueo a los envíos de petróleo y la presión diplomática han agravado una crisis que ya golpeaba con fuerza a la población.

El país afronta apagones prolongados, escasez de combustible y graves problemas de abastecimiento.