Las claves nuevo Generado con IA El Mencho, líder del CJNG, fue enterrado en Zapopan en un ataúd dorado con música regional y bajo un fuerte dispositivo militar y policial. El funeral incluyó numerosos arreglos florales, algunos con las siglas del CJNG, y la presencia de familiares que reclamaron el cuerpo en la Fiscalía General de la República. La operación militar que resultó en la muerte de El Mencho generó una ola de violencia en México, incluyendo bloqueos, incendios y enfrentamientos con decenas de muertos. La seguridad en Guadalajara se reforzó tras el asesinato, causando tensión entre la población, especialmente con la proximidad del Mundial de Fútbol.

En un ataúd dorado, con música regional mexicana y bajo un enorme despliegue militar y policial. Así fue el adiós a Nemesio Oseguera Cervantes, alias el El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido por el Ejército mexicano en una audaz operación hace unos días, enterrado este lunes en un cementerio en el municipio de Zapopan, cerca de Guadalajara.

El cadáver del gran capo del narcotráfico fue transportado en una carroza fúnebre hasta el Recinto de La Paz, un cementerio al este de la ciudad y a unos 23 kilómetros de donde ocurrió el velatorio. La ceremonia tuvo la presencia de un amplio dispositivo de cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales.

El cuerpo de El Mencho fue trasladado en un ataúd de color oro y fue recibido con una banda de música regional que comenzó a interpretar canciones como El muchacho alegre, para luego ingresar a la capilla del cementerio, según recoge la agencia Efe.

El coche fúnebre iba precedido de tres grúas con decenas de arreglos florales que llegaron durante el funeral y que no pudieron entrar al cementerio por los lugares habituales debido a su tamaño.

Desde el pasado sábado, cuando familiares reclamaron el cuerpo en la Fiscalía General de la República, en Ciudad de México, un amplio dispositivo de seguridad fue desplegado en el Área Metropolitana de Guadalajara por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía estatal.

El cuerpo del capo más buscado en México y Estados Unidos llegó a la funeraria el domingo por la noche, fuertemente escoltado por camionetas civiles y militares, encargadas de vigilar la carroza.

Desde ese momento comenzaron a acumularse decenas de arreglos florales con rosas blancas, entre los que destacó uno cuya cinta dejaba ver las siglas "CJNG", así como otro con rosas rojas en forma de gallo, en alusión a que el difunto era conocido como "El señor de los gallos". La mayoría de las coronas arribaron sin cintas que identificaran al remitente.

La entrada y salida de personas alrededor de la funeraria era controlada por militares. Incluso se desplegó en el lugar un vehículo militar que permaneció ahí hasta el traslado al cementerio.

Violencia en México

Debido a que ninguna autoridad federal, estatal o municipal ha confirmado la presencia de los restos del capo, la movilización de elementos militares ha causado tensión y temor entre la población de Guadalajara, capital de Jalisco y que será una de las tres ciudades mexicanas sedes del Mundial de Fútbol que se celebrará en apenas 100 días.

Jalisco, en el occidente de México, todavía trata de recuperarse de los incendios y disturbios del pasado domingo 22 de febrero, cuando el gobernador estatal, Pablo Lemuns, decretó durante dos días el "Código Rojo" por la violenta respuesta de los aliados y socios de Oseguera tras la muerte de su líder.

El operativo militar contra El Mencho, de 59 años, se produjo en Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, y provocó una ola de violencia en gran parte de México como bloqueos de carreteras, incendios de negocios, cancelación de vuelos y ataques a fuerzas de seguridad por parte del crimen organizado.

Según informaron las autoridades, 25 miembros de las Guardia Nacional y más de 30 integrantes del CJNG fallecieron en enfrentamientos tras el operativo militar, la mayor parte en el estado de Jalisco. El Ejército mexicano contó con ayuda de inteligencia de Estados Unidos para acabar con el narco más poderoso y más buscado.