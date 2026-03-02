Apagón histórico en Cuba: el asedio petrolero de EEUU lleva a máximos los cortes eléctricos y deja sin luz al 70% de la isla

Las claves nuevo Generado con IA Cuba sufre un apagón histórico que deja sin luz al 70% de la isla debido a la grave crisis energética y la escasez de combustible. El asedio petrolero de Estados Unidos, con nuevas sanciones y amenazas de aranceles, ha agravado los cortes eléctricos y paralizado la economía cubana. Las centrales termoeléctricas cubanas están obsoletas y la falta de divisas impide importar suficiente combustible, lo que provoca apagones diarios de hasta 20 horas. La caída de las importaciones de crudo y combustible ha superado el 33% en 2025, influyendo en una contracción económica superior al 15% desde 2020.

Cuba tendrá prolongados cortes eléctricos en todo el país durante este lunes, apagones que desconectarán a la vez casi el 70% de la isla en el momento de mayor demanda energética, un máximo histórico según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).



Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EEUU desde enero ha elevado los apagones, paralizando por completo la economía y disparando el malestar social.



La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.185 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.180 MW.

Este apagón histórico ocurre en un momento de grave crisis energética en Cuba, agravada por el asedio petrolero de Trump de EEUU que amenaza con empeorar aún más la crítica situación.

De hecho, Trump ha amenazado con imponer aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba bajo el argumento de que "el régimen se alinea con numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a Estados Unidos, a los que proporciona apoyo", en referencia a Hamás, Hezbolá, Irán, Rusia y China.

La Habana ya ha denunciado que EEUU quiere someter a los cubanos a "condiciones extremas" recurriendo a "mentiras, chantaje y coerción".

En poco más de un año, el sistema eléctrico nacional de Cuba ha sufrido también cinco colapsos totales. En algunos de ellos, el restablecimiento del sistema tardó varios días en completarse.

Además, los cortes de 20 horas diarias se han generalizado en amplias zonas del país.

Crisis energética

La isla atraviesa desde mediados de 2024 una grave crisis energética reflejada en apagones diarios que superan las 20 horas en todas las localidades por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas del país para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación con fueloil y diésel.

A esto hay que sumar que las centrales térmicas cubanas están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversión y mantenimiento; mientras que decenas de motores de generación están a diario fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar suficiente combustible.

Actualmente, ocho de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas continúan fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40% del mix energético en Cuba.



De otro 40% del mix es responsable la llamada generación distribuida -motores alimentados con diésel y fueloil-, que lleva desde enero completamente parada por la falta de combustible, según ha reconocido el Gobierno.

"Asfixia" por parte de EEUU

Por ello, el Gobierno cubano ha puesto en marcha un duro paquete de medidas de emergencia para tratar de subsistir sin petróleo del exterior, ya que la isla apenas produce un tercio de sus necesidades energéticas, pero ese crudo no se puede refinar en la isla.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

El Gobierno cubano culpa, por su parte, al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de "asfixia energética".

Las importaciones de crudo y combustible de la isla en los primeros 10 meses de 2025 cayeron más de un tercio en comparación con el mismo período de 2024, ya que los aliados clave, México y Venezuela, redujeron los suministros, según Reuters.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído más de un 15% desde 2020, según cifras oficiales.

Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años, como las de julio de 2021.