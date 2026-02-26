Del Helicoide al Capitolio: Enrique Márquez, el opositor al chavismo que Trump impulsa para la transición en Venezuela

Trump busca diversificar la representación opositora en Venezuela, posicionando a Márquez como alternativa a Machado, en un intento de reducir la polarización y promover una transición más inclusiva.

Donald Trump tenía un puñado de sorpresas preparadas para su esperado discurso sobre el estado de la Unión, que batió el récord de extensión fijado por el expresidente Bill Clinton. Quien siguiera desde Venezuela la intervención del presidente de Estados Unidos en el Congreso seguro quedó paralizado cuando el opositor Enrique Márquez apareció en escena.

El represaliado político del chavismo, que consiguió abandonar su celda en El Helicoide tan sólo cinco días después de la captura de Nicolás Maduro, entró este martes en el Capitolio cuando Trump lo invocó. Adentro se reencontró con su sobrina, Alejandra González, que ocupaba un asiento en la tribuna de invitados.

"Ella creció en una familia venezolana muy unida y era especialmente cercana a su querido tío Enrique. Alejandra, me complace informarte que tu tío no solo ha sido liberado, sino que también está aquí esta noche", anunció Trump un segundo antes de que ambos se fundieran en un largo y sentido abrazo.

"Alejandra temía no volver a ver nunca más a su tío. También temía por su vida anterior. Pero desde la operación [para capturar a Maduro], hemos trabajado con los nuevos líderes, quienes han ordenado el cierre de esa vil prisión y han liberado a cientos de presos políticos", presumió el inquilino de la Casa Blanca, en referencia a El Helicoide, la mastodóntica prisión de Caracas donde languidecieron —y todavía languidecen— los represaliados del chavismo.

Bajo la presión de la Casa Blanca, el Gobierno de Delcy Rodríguez ha aprobado la liberación de más de 400 prisioneros políticos, según el recuento de la ONG Foro Penal, que sin embargo advierte de que todavía quedan cientos por excarcelar. El régimen, ya sin Maduro, también impulsó una vaporosa ley de amnistía que, según las organizaciones de derechos humanos, queda lejos de los estándares aceptables.

La presencia de Márquez en Washington sacudió a la oposición, liderada por la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado y el veterano diplomático Edmundo González Urrutia, contrariados por la buena sintonía que la Casa Blanca y Delcy han exhibido en público desde la captura de Maduro.

Washington, sin embargo, ya piensa en acelerar la transición en Venezuela. Es lo que se desprende de las palabras que pronunció este miércoles el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una reunión celebrada en Baseterre, la capital de San Cristóbal y Nieves, con los miembros de la CARICOM, una organización que conforman veinte países caribeños.

"Para que [los venezolanos] puedan dar el siguiente paso y desarrollar de verdad ese país, y para que la riqueza de ese país revierta realmente en beneficio de su pueblo, necesitarán la legitimidad de unas elecciones democráticas; justas, democráticas", declaró Rubio, arquitecto de la política exterior de Washington en América Latina.

Después de su aparición del martes en el Capitolio, el nombre de Enrique Márquez entra en las quinielas para jugar un papel clave en esa transición que diseña la Casa Blanca. Este miércoles, además, el exdiputado venezolano se dejó caer por la Casa Blanca. "Estoy aquí agradeciendo, nunca me imaginé estar aquí a menos de dos meses de haber salido de prisión, es la verdad", apuntó en una declaración grabada.

Enrique Márquez se encuentra en la Casa Blanca tras haber recibido una invitación a la casa presidencial estadounidense, el noticiero Venevision cubre su llegada.

"Pareciera que quieren reforzar su liderazgo como una figura alternativa que pudiera ser un candidato presidencial diferente a María Corina Machado en unas eventuales próximas elecciones", subraya en conversación con este periódico el sociólogo venezolano Rafael Uzcátegui, que considera que su invitación es un mensaje que tiene como destinatario a la oposición.

"Una hipótesis alternativa es que Márquez, dado que tiene experiencia en lo electoral, sea convocado para reorganizar el Consejo Nacional Electoral", desliza Uzcátegui. "Pero es evidente que lo están posicionando para algo".

El diplomático Imdat Oner, que sirvió en la Embajada de Turquía en Caracas, coincide: "Desde mi perspectiva, esto parece una decisión estratégica. Trump invitó a Enrique, aunque María Corina Machado también estaba disponible para asistir".

"No estoy seguro de si la invitación tiene un significado simbólico específico —reconoce Oner—, pero sugiere que la Administración Trump puede estar buscando ampliar el número de actores políticos involucrados en el futuro de Venezuela".

El diplomático turco considera que "al involucrar a figuras más allá de Machado, la Administración Trump puede estar intentando reducir la polarización y abrir espacio para un proceso político más inclusivo. En ese sentido, invitar a Enrique en lugar de María Corina puede reflejar un esfuerzo por diversificar la representación dentro de la oposición y sentar las bases para una transición más estable y negociada".

Quién es Enrique Márquez

Nacido hace 62 años en Maracaibo, Enrique Márquez presentó su candidatura bajo las siglas del partido Centrados en las últimas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Unos comicios cuyos resultados Maduro manipuló a través de sus alfiles en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para perpetuarse en el poder.

Márquez fue el único líder político opositor tolerado por el chavismo que levantó la voz. El exdiputado de la Asamblea Nacional cuestionó en público la victoria de Maduro, y pidió las actas de las elecciones que el chavismo jamás llegó a presentar. Su desafío a la plana mayor del régimen motivó su detención en enero de 2025.

"Enrique Márquez fue el candidato de la izquierda independiente en el 2024", explica Uzcátegui. "Aunque viene del chavismo, en ese momento sumó mucho para la causa democrática. Es una persona de principios y que apuesta a los cambios dentro de la institucionalidad existente. Llevó las actas al TSJ y por eso fue detenido".

"Estamos comprometidos con Venezuela, dispuestos al trabajo conjunto y tolerante, en un país donde todos sin excepción somos necesarios y debemos trabajar unidos para alcanzar el anhelado cambio para TODOS", escribió en redes sociales Márquez tras anunciar que había recibido la invitación de la Casa Blanca para seguir el debate sobre el estado de la Unión.

La invitación del destacado opositor no fue el único gesto de Trump hacia la oposición venezolana. El mandatario republicano también aprovechó la ocasión para condecorar con la Medalla de Honor al suboficial Eric Slover, el piloto del helicóptero CH‑47 Chinook que participó de forma decisiva en la operación para capturar a Maduro y su esposa, Cilia Flores, y que resultó herido de bala.