La Policía cubana abate a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos tras un intercambio de disparos

La Tropa Guardafrontera cubana abatió este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de EEUU que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, informó el Ministerio del Interior (Minint).

El comunicado indicó asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas, así como "el comandante de la embarcación cubana", en la que patrullaban en total cinco personas. Todos los heridos "fueron evacuados y recibieron asistencia médica".

El Minint no aportó datos sobre las identidades o las posibles motivaciones de los integrantes de la lancha rápida.

El suceso se registró en el cayo Falcones, provincia de Villa Clara (centro de Cuba).

El incidente se produjo en la mañana de este miércoles, cuando las autoridades cubanas detectaron "una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH".

Entonces, siempre según el relato del Minint, la embarcación se aproximó "al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara" (centro de Cuba) donde se le aproximó una unidad con cinco integrantes de las Tropas Guardafronteras "para su identificación".

A continuación, "desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos", que a su vez respondieron también con disparos.

En este intercambio murieron cuatro integrantes de la lancha rápida y un total de siete personas resultaron heridas (seis personas que viajaban en la embarcación civil y un miembro de la Tropa Guardafronteras).

EEUU alivia el asedio

El incidente se produce en medio de una fuerte tensión entre Estados Unidos y Cuba, luego de que Washington impusiese un asedio petrolero a la isla e instase a La Habana a alcanzar un acuerdo.

Precisamente, este miércoles la Administración Trump relajó el bloqueo a Cuba y eximirá de sanciones a las empresas que soliciten licencias pare vender crudo venezolano a la isla, con ciertas restricciones y a través del sector privado.

En su página web, la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro señaló que EE.UU. esta decisión permite transacciones que "apoyen al pueblo cubano", incluyendo exportaciones para uso comercial y humanitario en la isla, pero que no involucren al Gobierno cubano.

En los últimos años se han reportado varios incidentes de este tipo, dos de ellos del año 2022. En un caso, una lancha rápida proveniente de EEUU disparó contra fuerzas guardafronteras cubanas cerca de Villa Clara y provocaron heridas a un oficial cubano.

El otro suceso, se produjo en Bahía Honda (oeste) cuando una lancha procedente de EE.UU. chocó con una patrullera del Minint y el resultado fue el hundimiento de la primera y la muerte de varios de sus tripulantes.

Las autoridades de la isla reportan con frecuencia el hallazgo de lanchas rápidas abandonadas o capturadas en la costa norte (Ciego de Ávila, Villa Clara, La Habana) usadas habitualmente para recoger a potenciales migrantes, señalando estas acciones como "violaciones territoriales y tráfico humano".