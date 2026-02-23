La caída de 'El Mencho' desata una ola de violencia en México: 26 muertos en los choques entre el Ejército y el CJNG

Miembros de la Guardia Nacional mexicana desplegados en una autovía entre Ciudad de México y Puebla. Paola García Reuters

Tiroteos en los cruces, incendios de vehículos y gasolineras, bloqueos de carreteras... La caída de El Mencho, el capo del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha desatado una ola de violencia en México, con miembros de la organización criminal mostrando toda su potencia de fuego en las calles de varias ciudades y buscando venganza a la muerte de su líder, eliminado por el Ejército mexicano.

Los enfrentamientos en lugares de Jalisco como Puerto Vallarta, Zapopan o Tapalpa, donde este domingo se llevó a cabo la operación militar para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, se han saldado por el momento con 26 muertos y una treintena de detenidos.

Según informa el diario La Jornada, 17 miembros de las fuerzas de seguridad mexicana han perdido la vida en distintos enfrentamientos y emboscadas perpetradas por los miembros del CJNG. Una mujer embarazada murió en un tiroteo en Zapopan y un guardia de seguridad falleció durante el motín registrado en la cárcel de Ixtapa, asaltada por hombres armados del cártel y de la que se fugaron varios presos.

El balance preliminar arroja que ocho integrantes del CJNG, incluido El Mencho, murieron durante la oleada de violencia que se vivió en este domingo en al menos 23 estados del país, según recoge El Universal.

Un miembro del CJNG explicó a la agencia Reuters que los fuegos y los tiroteos esporádicos se llevaron a cabo en "venganza" por la eliminación de su capo, pero adviritó que habrá un mayor dearramamiento de sangre a medidad que las distintas facciones traten de hacerse con el control.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, de 59 años, falleció cuando era trasladado vía aérea a Ciudad de México por las fuerzas federales tras un operativo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco.

La operación, realizada por militares mexicanos, contó con la ayuda de inteligencia brindada por la Fuerza de Trabajo Interagencial Conjunta contra los Cárteles (JITF-CC), un grupo bajo el paraguas del Comando del Norte del Ejército de EEUU creado el mes pasado.

En respuesta a la caída de El Mencho, comenzaron los llamados 'narcobloqueos' en distintos puntos del sur de Jalisco, cuna del CJNG, con vehículos incendiados y carreteras cerradas. El gobierno estatal activó el "código rojo" y suspendió el transporte público en algunas zonas y las clases presenciales el lunes, incluidas las universitarias.

La reacción se extendió a estados vecinos como Michoacán, Colima y Nayarit (oeste), y posteriormente a Guanajuato, Aguascalientes (centro), Tamaulipas, Baja California (norte), Guerrero y Quintana Roo (sur), donde se reportaron hasta 252 bloqueos, incendios a vehículos y negocios -incluyendo sucursales del Banco del Bienestar del gobierno.

Calma paulatina

Según recoge El Universal, se registraron ataques a varias bases de la Guardia Nacional en los que se han registrado un número indeterminado de muertos y heridos. En San Juan de Lagos, Jalisco, la "mayoría" de los agentes habrían perdido la vida.

El Gobierno de Jalisco anunció que ya se están reactivando de manera paulatina algunas de las rutas de transporte público, suspendidas por los disturbios, y adelantó que el 100% de la red estará en funcionamiento "en las próximas horas".

La alerta se extendió a la capital mexicana con el traslado al final de la tarde del domingo del cuerpo de El Mencho desde el hangar de la Fiscalía General de la República (FGR), escoltado por fuerzas federales hacia los servicios forenses de la dependencia en Ciudad de México, donde se realizarán las pruebas de identificación y peritajes oficiales.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población a mantenerse "informada y en calma" y reconoció a las fuerzas armadas por el operativo que derivó en el abatimiento del líder del CJNG.