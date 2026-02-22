El Servicio Secreto abate a un hombre que intentó entrar a la residencia de Trump con una escopeta y un bidón de gasolina

Las claves nuevo Generado con IA El Servicio Secreto de EE.UU. abatió a un hombre armado con una escopeta y un bidón de gasolina al intentar entrar en Mar-a-Lago, residencia de Donald Trump en Florida. La identidad del sospechoso no ha sido revelada, pero se trata de un joven de 20 años, según el sheriff del condado de Palm Beach. Donald Trump y otros protegidos por el Servicio Secreto no se encontraban en el complejo durante el incidente. El FBI y el Servicio Secreto investigan el incidente, mientras Estados Unidos vive un repunte de violencia política en 2024.

Los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos dispararon y mataron a un hombre que intentó ingresar de manera ilegal con una escopeta y un bidón de gasolina al resort Mar-a-Lago, residencia personal del presidente Donald Trump en Florida.

Por el momento se desconoce la identidad de la persona abatida, pero se trata de un joven de 20 años, según ha confirmado un agente de la oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach. Asimismo, ha explicado que falta por esclarecer si el arma del sospechoso estaba cargada y cuántos disparos recibió.

En el momento de los hechos el presidente no se encontraba en Mar-a-Lago, así como ninguno de los protegidos por el Servicio Secreto. Tras lo ocurrido, Trump se hospedará en la Casa Blanca este fin de semana, según su agenda pública.

Según declaraciones conjuntas del FBI y el Servicio Secreto, la seguridad de la residencia detectó que un hombre se encontraba en la puerta norte del complejo que intentó ingresar al perímetro alrededor de la 01:30 hora local (06:30 GMT).

"A los vecinos del lugar les avisamos de que miren las cámaras de vigilancia para ver si hay imágenes claras del abatido y avisar de inmediato al FBI", ha declarado el portavoz del FBI, Bret Skiles.

Skiles ha añadido que el área donde ocurrió el tiroteo estaba bajo protección del Servicio Secreto y actualmente se están recopilando pruebas.

Estados Unidos se enfrenta a un aumento repentino de la violencia política . En 2024, Trump sufrió dos intentos de asesinato , incluido uno en su campo de golf de West Palm Beach . Melissa Hortman, legisladora estatal demócrata de Minnesota, fue asesinada a tiros en junio de 2025 junto con su esposo. Meses después, el activista conservador Charlie Kirk también fue asesinado.



Noticia en actualización

