Perú apuesta por el 'Método Bukele': refuerza su ofensiva contra el crimen y aumentará la seguridad en las cárceles

Cientos de reos se ponen las manos en la cabeza para protegerse, en una de las cárceles de Bukele en El Salvador. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno de Perú implementa un régimen de extrema seguridad en cárceles para condenados por sicariato, secuestro y extorsión. Los presos bajo este régimen estarán en celdas unipersonales, con solo una hora de patio y una visita familiar mensual, durante al menos cuatro años. La medida busca replicar el 'método Bukele', endureciendo el trato a líderes de bandas y a quienes continúan delinquiendo desde prisión. Un decreto adicional regula el trabajo externo para internos y promueve las 'cárceles productivas', permitiendo formación laboral y generación de ingresos.

El Gobierno de Perú ha endurecido su política contra el crimen organizado al incorporar un régimen de “extrema seguridad” dentro del sistema penitenciario. El Ejecutivo andino ha informado de que aplicará la medida automáticamente a condenados por sicariato, secuestro y extorsión.

Durante esta etapa inicial, los presos clasificados de este modo serán recluidos en celdas unipersonales, contarán con solo una hora de patio y podrán recibir una visita mensual de un familiar.

El Ministerio de Justicia ha indicado que el refuerzo de la seguridad penitenciaria se aplicará inmediatamente, tanto a cabecillas de bandas y a internos que sigan delinquiendo desde prisión.

Con esta iniciativa, el 'método Bukele' sigue expandiéndose por el territorio latinoamericano, con un constante incremento de medidas frente al crimen que sufren estos países.

Los reclusos permanecerán cuatro años en este régimen penitenciario, cinco si son considerados líderes de una banda u organización criminal.

La reforma legislativa ha sido oficializada mediante un decreto que modifica el Código de Ejecución Penal y tiene como destino endurecer la situación en la que quedarán estos presos, calificados como peligrosos en las cárceles.

Los datos oficiales reflejan el repunte de la violencia en el país andino: al cierre de 2025 se contabilizaron 2.213 homicidios. El impacto de la criminalidad fue transversal y alcanzó tanto a transportistas y empresarios como a trabajadores del transporte público. En paralelo, el Consejo de Ministros aprobó además un decreto para reforzar el modelo de “cárceles productivas”, con una regulación más precisa del trabajo externo para internos. Este decreto busca fomentar su formación laboral y facilitar que generen ingresos. En paralelo, el Consejo de Ministros aprobó además un decreto para reforzar el modelo de “cárceles productivas”, con una regulación más precisa del trabajo externo para internos. Este decreto busca fomentar su formación laboral y facilitar que generen ingresos.

Un Bukele peruano

La decisión de incrementar la seguridad en las cárceles y reforzar la ofensiva contra el crimen se produce en un momento en el que la figura de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, se encuentra en buen momento de popularidad.

Este cambio legislativo llega en un momento en el que la situación de José Jeri, actual mandatario peruano se encuentra en entredicho, y trata de mostrar mano dura, en un momento de dificultad para su administración.

De hecho, según una encuesta publicada en Perú, la mayoría de la población quiere que su próximo presidente sea de un perfil como el de Bukele, que combata el incremento de la delincuencia con medidas duras.

En el sondeo, también se refleja que un 11% escogería un candidato del estilo de Donald Trump, mientras que tan solo un 5% se muestra más cómodo con un gobernante del estilo de Javier Milei.