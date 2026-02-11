Un sospechoso lanza por la ventana una maleta con 70.000 euros durante un operativo anticorrupción en Brasil

La maleta con los 429.000 reales (70.000 €) lanzada por una ventana. Policía Federal de Brasil

Las claves nuevo Generado con IA Un sospechoso arrojó una maleta con 70.000 euros en efectivo por la ventana durante un operativo anticorrupción en Balneário Camboriú, Brasil. La operación, llamada 'Barco de Papel', investiga delitos financieros relacionados con RioPrevidência y la gestión de pensiones de empleados públicos. La Policía Federal recuperó el dinero, incautó dos vehículos de lujo, teléfonos y documentación tras registrar el apartamento. El caso involucra presunto fraude en la compra de deuda del Banco Master, con posibles implicaciones para políticos y jueces, y una inversión investigada de 970 millones de reales.

Un sospechoso arrojó este miércoles una maleta con 429.000 reales (unos 70.000 euros) en efectivo por la ventana de un edificio, en el sur de Brasil, al percatarse de la llegada de la Policía durante un operativo anticorrupción de gran calado.

El investigado lanzó la maleta desde la trigésima planta de un apartamento registrado en la turística ciudad de Balneário Camboriú, en el estado de Santa Catarina (sur del país), indicaron fuentes de la Policía Federal.

La acción se enmarca en la llamada operación 'Barco de Papel', que intenta esclarecer delitos contra el sistema financiero cometidos con recursos de RioPrevidência, órgano encargado de gestionar las pensiones de los funcionarios del estado de Río de Janeiro.

Los agentes cumplieron dos órdenes de registro en el estado de Santa Catarina, expedidas por la Justicia ante indicios de "obstrucción de las investigaciones y ocultación de pruebas" por parte de los investigados.

Cuando la patrulla llegó al inmueble señalado en Balneário Camboriú, "uno de los ocupantes tiró la maleta con dinero en efectivo desde la ventana del apartamento", de acuerdo con la versión oficial.

Según imágenes divulgadas por la Policía Federal de Brasil, los billetes, de 100 y 200 reales, quedaron esparcidos en una zona común de un edificio contiguo.

Las autoridades recuperaron todo el dinero y, además, se incautaron de dos vehículos de alta gama, dos teléfonos móviles y documentación.

La principal misión de la Policía Federal era precisamente "localizar y recuperar los bienes, valores y objetos retirados del apartamento del principal objetivo de la operación iniciada el 23 de enero".

El operativo 'Barco de Papel' investiga irregularidades en la adquisición de títulos de deuda emitidos por el Banco Master, liquidado el pasado 18 de noviembre por el Banco Central de Brasil por graves sospechas de fraude.

La investigación apunta a que, entre noviembre de 2023 y julio de 2024, RioPrevidência habría invertido alrededor de 970 millones de reales en el Banco Master.

El conocido como 'caso Master' se ha destapado como un gran escándalo que ha salpicado a políticos y jueces de la Corte Suprema, instancia donde se tramita la investigación bajo sigilo judicial.

El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, llegó a referirse al caso diciendo que "puede tratarse del mayor fraude bancario" de la historia de Brasil.