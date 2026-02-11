El secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para reunirse con Delcy: impulsará "la visión de Trump" para el país

Delcy Rodríguez durante una reunión con la enviada estadounidense a Caracas, Laura Dogu. Reuters

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó este miércoles a Venezuela para reunirse con la líder chavista, Delcy Rodríguez, en la visita de más alto nivel desde que Nicolás Maduro fuera capturado el 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

"Bienvenido a Venezuela, secretario Wright. Su visita es clave para avanzar en la visión del presidente (Donald Trump) de una Venezuela próspera. El sector privado estadounidense será fundamental para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y desbloquear el enorme potencial de Venezuela", declaró en redes la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

El objetivo del viaje es fortalecer lazos con las autoridades venezolanas para discutir el futuro de la empresa petrolera estatal PDVSA, en un momento de cambio y transición en el país caribeño.

Según la agenda oficial, el secretario aterrizó en el aeropuerto Maiquetía, que da servicio a Caracas, para una visita oficial de dos días.

Este miércoles tiene previsto reunirse con Rodríguez y más tarde ofrecerá declaraciones a la prensa que viaja con él.

El jueves visitará un centro de procesamiento de la petrolera estadounidense Chevron.

Pese a que el petróleo es uno de los asuntos centrales de la nueva situación en Venezuela, Wright ha querido desligar la intervención de Estados Unidos de las reservas de crudo del país: "Nunca fueron una parte significativa de la toma de decisiones", señaló en una entrevista en el medio digital Político.

"Este era un problema geopolítico de un país que representaba una amenaza para todos sus vecinos, una amenaza para el hemisferio occidental y un exportador masivo de armas, drogas y criminalidad", afirmó Wright.

Sin embargo, la mayor parte de la agenda del viaje se centra en aspectos relacionados con el petróleo.

Las compañías internacionales que quieran operar en Venezuela están obligadas a asociarse con la empresa estatal, que ha enfrentado críticas de corrupción y mala gestión.

Por ello, una docena de congresistas remitió la semana pasada una carta a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, exigiendo la aplicación rigurosa de la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero (FEPA), para evitar cualquier tipo de soborno o irregularidad.

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el viernes con miembros de las fuerzas armadas estadounidenses que participaron en la operación 'Resolución Absoluta' para capturar a Maduro.

Horas antes, el ministro de Comunicación de Venezuela, Miguel Ángel Pérez Pirela, salió al paso a las noticias reveladas este martes que afirmaban que Venezuela habría vendido petróleo crudo a Israel, y calificó tales aseveraciones como "ake news.

A través de su cuenta en la plataforma X, Pérez calificó de “falsas” las noticias difundidas por algunos medios y publicó una imagen de un artículo de Bloomberg relacionado con la supuesta operación, acompañada de la palabra “falso”.