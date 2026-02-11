Rusia anuncia la repatriación de sus 4.000 turistas atrapados por el grave desabastecimiento de combustible en Cuba

La gente observa un avión de Turkish Airlines varado en el Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Rusia evacuará a sus 4.000 turistas atrapados en Cuba debido a la crisis de combustible en la isla. Dos aerolíneas rusas, Rossiya y Severny Veter, serán las encargadas de repatriar a los ciudadanos rusos. El desabastecimiento de combustible en Cuba se debe al bloqueo impuesto por la Administración Trump, que ha dificultado la llegada de petróleo. Tras la evacuación, Moscú suspenderá temporalmente todos los vuelos hacia Cuba.

La Agencia Federal del Transporte Aéreo de Rusia ha anunciado la evacuación de todos sus turistas de Cuba debido al desabastecimiento de combustible en la isla por el bloqueo de la Administración Trump

Para ello dos de sus aerolíneas, Rossiya y Severny Veter, llegarán a la isla para sacar a los miles de ciudadanos rusos que se encuentran atrapados en medio de la interrupción de gran parte del transporte aéreo ante la escasez de combustible.

Posteriormente, Moscú cesará de forma temporal todos los vuelos a la nación latinoamericana.

El Gobierno de Trump ha declarado a Cuba "una amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha afirmado que la isla comunista ya no recibirá petróleo de Venezuela.

Washington ha amenazado además con imponer aranceles a otros proveedores, como México, si continúan enviando combustible a la isla.

Debido a este bloqueo, el Ejecutivo cubano advirtió el pasado domingo a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir del lunes el país se quedaría sin combustible para aviación.

Según anunciaron las autoridades turísticas rusas, en Cuba, la mayor isla de las Antillas, hay alrededor de 4.000 turistas rusos varados.

Rusia es la segunda mayor fuente de turistas a Cuba, después de Canadá, con 131.000 viajeros en 2025.

El Kremlin reaccionó ante esta situación y aseveró que Rusia busca soluciones junto a las autoridades de Cuba y hará lo posible para ayudar en la crisis aeroportuaria y propiciar el retorno de turistas rusos tras el anuncio de La Habana de que se ha quedado sin combustible para aviones.

"Tanto por canales diplomáticos como por otras vías, mantenemos intensos contactos con los amigos cubanos", declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, al señalar que "la situación en Cuba es realmente crítica".

Añadió que "estas medidas sofocantes por parte de Estados Unidos realmente generan grandes dificultades para el país" y aseguró que Moscú y La Habana estudian "posibles vías para solucionar estos problemas, o al menos, paliarlos".