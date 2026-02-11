Al menos 10 muertos y 25 heridos en un tiroteo en una escuela de Canadá

La escuela de Tumbler Ridge en la que se ha producido el tiroteo. X

Las claves nuevo Generado con IA Al menos 10 personas murieron y 25 resultaron heridas en un tiroteo en una escuela de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá. El supuesto autor de los disparos fue encontrado muerto en el interior de la escuela por heridas autoinfligidas. Seis de los fallecidos fueron hallados en la escuela, dos en una vivienda y otra persona murió durante su traslado al hospital. La Policía descarta la presencia de otros sospechosos y trabaja para asegurar que no haya más víctimas en la localidad.

Al menos diez personas han muerto este martes cuando una persona disparó en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá, según informó la Policía.

Entre los fallecidos está el supuesto autor de los disparos. Seis de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda. Otra persona murió cuando era trasladada a un hospital.

Las autoridades también dijeron que alrededor de 25 personas están siendo atendidas por lesiones en el centro médico local y que otras dos han sido evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad.

También añadieron que los agentes policiales están buscando en casas y propiedades de la localidad, situada a unos 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver, para comprobar que no hay más víctimas y descartaron que haya otros sospechosos.

El supuesto autor de la matanza fue localizado en el interior de la escuela sin vida a consecuencia de heridas autoinfligidas.

La Policía Montada de Canadá ha explicado en un comunicado al que ha tenido acceso Efe que alrededor de las 13:20 hora local (21:20 hora peninsular española) empezaron a recibir informaciones del tiroteo en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una localidad del interior de la provincia de Columbia Británica y con una población de unas 2.400 personas.

"Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas. También fue hallada muerta una persona que se cree que es el autor del tiroteo, con lo que parece ser una lesión autoinfligida", señaló la Policía Montada.

"Todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el centro fueron evacuados de forma segura", añadió el comunicado.

El primer ministro de Canadá, "devastado"

En las redes sociales, Mark Carney, ha emitido un comunicado en el que dice estar "devastado" por lo ocurrido.

"Estoy devastado por los horribles tiroteos de Tumbler Ridge. Mis oraciones y más sentido pésame están con las familias y amigos que han perdido a sus seres queridos en estos horribles actos de violencia", comienza su mensaje.

"Me uno a los canadienses en el duelo junto a aquellos cuyas vidas han cambiado irreversiblemente hoy, y en la gratitud por el coraje y el altruismo de los socorristas que arriesgaron sus vidas para proteger a sus conciudadanos", continúa.

"Nuestra capacidad de unirnos en tiempos de crisis es lo mejor de nuestro país: nuestra empatía, nuestra unidad y nuestra compasión por los demás. Me he puesto en contacto con el ministro Eby para expresar mis condolencias y con el Ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree, quien está coordinando la respuesta federal", añade.

Y concluye: "Nuestros funcionarios están en estrecho contacto con sus homólogos para garantizar que la comunidad reciba el máximo apoyo posible. El Gobierno de Canadá apoya a todos los habitantes de Columbia Británica ante esta terrible tragedia".