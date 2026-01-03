De Delcy a Jorge Rodríguez: la línea de sucesión constitucional en Venezuela tras la captura de Maduro

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump anunció que el ejército de EE.UU. capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa durante un ataque a gran escala. La vicepresidenta Delcy Rodríguez es la primera en la línea de sucesión, pero su paradero es desconocido tras la captura de Maduro. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy, surge como otra figura relevante ante la posible ausencia de Maduro y Delcy. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, es el único dirigente chavista que ha comparecido públicamente tras la captura.

Donald Trump anunció este sábado a través de su plataforma Truth Social que el ejército de Estados Unidos había "llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país".

De confirmarse, el secuestro del mandatario venezolano es la confirmación que, con sus operaciones militares en el Caribe, la Casa Blanca buscaba un cambio de régimen en Venezuela.

Sin el sucesor de Hugo Chávez, que asumió el poder en abril de 2013, la presidencia caería en manos de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, cuyo paradero sigue sin conocerse porque hasta ahora, el único dirigente del chavismo en comparecer ha sido el titular de Defensa, Vladimir Padrino López.

Otro de los perfiles que podrían ocupar el vacío dejado por Maduro es Jorge Rodríguez. El presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy es el único líder del chavismo que se mostraba crítico con Maduro en las reuniones off the record del mandatario venezolano con la prensa internacional, si bien es cierto que nunca ha reproducido las mismas objeciones en público.

