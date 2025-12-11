Trump amenaza a Petro y le advierte que será "el siguiente" después de Nicolás Maduro en su lucha contra el narcotráfico

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump advirtió a Gustavo Petro que será el siguiente objetivo de su campaña contra el narcotráfico, después de Venezuela. Trump acusó a Colombia de producir grandes cantidades de cocaína y de venderla directamente a Estados Unidos, instando a Petro a tomar medidas. Petro respondió a Trump destacando las operaciones de su gobierno contra las mafias y la incautación récord de 2.700 toneladas de cocaína. Las fuerzas estadounidenses han destruido más de veinte embarcaciones cargadas con droga cerca de Venezuela y Colombia, causando la muerte de más de 80 tripulantes.

Donald Trump ha amenazado este miércoles al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al advertirle que "será el siguiente" en su campaña contra el narcotráfico, que actualmente se centra en la Venezuela de Nicolás Maduro.

De esta manera, el presidente de EEUU pone a Colombia en la mira de la operación Lanza del Sur que ordenó con el argumento de combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que ha disparado la tensión con el Gobierno de Maduro.

"Colombia produce mucha droga. Tienen fábricas de cocaína. Producen cocaína y la venden directamente a Estados Unidos. Así que

más le vale espabilarse o será el siguiente", ha señalado desde el Despacho Oval.

En esta línea, ha asegurado que Petro "va a tener grandes problemas si no entra en razón", reiterando que "será el siguiente porque no nos gusta que la gente mate a otros".

"Espero que esté escuchando", ha insistido el inquilino de la Casa Blanca, que ha criticado con dureza a Gustavo Petro por su actitud "bastante hostil con Estados Unidos".

"Líder del narcotráfico"

Hay que recordar, que pasado mes de septiembre Trump retiró a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y sancionó a Petro, al que acusó de ser un "líder del narcotráfico".

El mandatario colombiano no ha dudado en responder a Trump, a quien ha definido como "un hombre muy desinformado de Colombia".

"Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo", ha afirmado.

Petro ha indicado que durante su mandato se han llevado a cabo "1.446 combates en tierra contra las mafias (...) y 13 bombardeos tratando de ubicar a sus jefes, muchos con Inteligencia militar compartida".

Además, ha informado de que bajo su gobierno se han incautado "2.700 toneladas de cocaína" y ha apuntado a "que vamos a aproximarnos a 4.000 toneladas" de esta sustancia en los siguientes meses de 2026, hasta que expire su mandato en el mes de agosto.

En este sentido, Petro ha presumido de "la mayor incautación (de cocaína) de la historia del mundo".

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y en el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 80 tripulantes.



Trump ha prometido que "pronto" comenzarán los ataques dentro de territorio venezolano, mientras que Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contra las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.