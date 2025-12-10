María Corina Machado logra salir de Venezuela para recibir el Nobel de la Paz, pero no acude a la ceremonia en Oslo

El presidente del Comité Nobel instó a Nicolás Maduro a aceptar los resultados electorales de 2024 y facilitar la transición democrática en Venezuela.

Machado agradeció al Comité Nobel por el reconocimiento a la lucha democrática del pueblo venezolano y señaló que su ausencia en la ceremonia se debió a motivos de seguridad.

Su hija, Ana Corina Sosa Machado, fue la encargada de recibir el galardón y leer el discurso en su nombre.

María Corina Machado logró salir de Venezuela y llegó a Oslo, aunque no pudo asistir a la ceremonia oficial del Nobel de la Paz.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, logró salir de Venezuela y llegar a Oslo, según confirmaron varias fuentes de su entorno a EL ESPAÑOL.

La propia Fundación Nobel informó de que la líder democrática venezolana "ha hecho todo lo que está a su alcance para venir a la ceremonia de hoy", aunque finalmente no ha podido acudir al evento.

Según su entorno, que prefiere no dar cuenta de las razones por las que Machado no estuvo presente en la ceremonia oficial para recoger su galardón, la salida de Venezuela se ha producido "en una situación de peligro extremo".

La encargada de leer su discurso ha sido una de sus tres hijas con Ricardo Sosa Branger, Ana Corina Sosa Machado, que ha recibido el galardón en su nombre.

Durante la ceremonia, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, instó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a aceptar los resultados electorales de 2024 y a renunciar a su cargo para sentar las bases hacia una "democracia" en el país.

La líder opositora venezolana en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con el Instituto Nobel, avisó paralelamente de que estaba "de camino" a Oslo. Además, Machado reiteró su agradecimiento al Comité Nobel por el "inmenso reconocimiento" a la lucha del pueblo venezolano por la democracia y la libertad.

"Nos sentimos muy emocionados y honrados. Por eso me entristece y lamento mucho decirte que no podré llegar a tiempo a la ceremonia, pero estaré en Oslo y estoy de camino a Oslo en este momento", aseguró Machado en una llamada telefónica con el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Machado dijo tener constancia de que hay "cientos de venezolanos" de diferentes partes del mundo que sí pudieron llegar a la capital noruega, así como su propia familia, su equipo y muchos colegas. La exdiputada agregó que, "como este es un premio para todos los venezolanos", ellos lo iban a recibir.

"Tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años. Y a tantos venezolanos y noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha y nuestro esfuerzo. Así que muchas gracias y nos vemos muy pronto", dijo un tanto apresurada, mientras subía a un avión para llegar a Oslo.

Dos años en clandestinidad

María Corina Machado lleva casi dos años viviendo en la clandestinidad, perseguida por el régimen tiránico de Nicolás Maduro.

"Somos optimistas de su presencia en el resto de la agenda del día", afirmaba una de las personas más cercanas a la líder opositora. Por la tarde, tras la ceremonia oficial, se ha organizado una marcha con antorchas por las calles de la capital de Noruega. "Es posible que allí sí contaremos con ella".

"Yo creo que es un movimiento extraordinariamente inteligente, cargado de fuerza y simbolismo", apuntaba otra fuente, que señala la metáfora entre la persecución política a Machado en su país y su ausencia, quizá "por cuestiones de seguridad", en la ceremonia. "No lo recogeella, pero va con sus palabras", añadía.

La Fundación Nobel confirma que, aunque no llegaba a la ceremonia estaban "profundamente felices de confirmar que está a salvo" y que estará con ellos "en Oslo".