El exjefe del servicio secreto de Maduro afirma que Venezuela creó el Cártel de los Soles para inundar EEUU con droga

Las claves nuevo Generado con IA Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de inteligencia militar de Venezuela, acusa al régimen chavista de crear el Cártel de los Soles para inundar Estados Unidos con drogas. Carvajal afirma que el gobierno de Maduro colabora con las FARC, el ELN, espías cubanos, Hezbolá y bandas como el Tren de Aragua para operaciones criminales en EEUU. El exjefe de inteligencia sostiene que el plan fue sugerido por el régimen cubano y que Venezuela proporciona armas, pasaportes e impunidad a organizaciones terroristas. Carvajal también revela que los servicios secretos rusos propusieron intervenir cables submarinos de internet de EEUU y que agentes de la CIA habrían recibido pagos del régimen venezolano.

Hugo Armando El Pollo Carvajal, antiguo jefe de la inteligencia militar de Venezuela y una de las figuras con mayor poder dentro de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ha enviado una carta al presidente Donald Trump en la que revela una supuesta "conspiración" del régimen chavista para inundar el territorio de Estados Unidos con drogas.

Carvajal, que se encuentra en una prisión estadounidense tras declararse culpable de delitos de narcotráfico y que fue extraditado desde España en 2023, asegura en la misiva, revelada por el diario The Dallas Express, que Venezuela es una "organización narcoterrorista" y que el régimen de Maduro utiliza la cocaína como arma contra Washington.

El exjefe de los servicios secretos de Caracas añade que el actual mandatario venezolano, cuyo futuro se encuentra rodeado por la incertidumbre ante el despliegue militar de EEUU en el Caribe y las amenazas de Trump, colaboró en esta operación con las FARC colombianas y el Ejército de Liberación Nacional colombianos, espías de Cuba y Hezbolá, además de consentir y alimentar a grupos criminales como el Tren de Aragua.

'Pollo' Carvajal tras ser detenido por la Policía Nacional en 2021. EL ESPAÑOL

Las palabras del hombre que pasó años dirigiendo el aparato de seguridad de Venezuela, hasta su huida en 2017, son un espaldarazo al plan de la Administración Trump para presionar y tratar de derrocar a Maduro. "Escribo para expiar mis pecados contando toda la verdad para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante tantos años", afirma.

"Hoy veo la necesidad de dirigirme al pueblo estadounidense sobre la realidad de lo que verdaderamente es el régimen venezolano y por qué las políticas del presidente Trump no solo son correctas, sino absolutamente necesarias para la seguridad nacional de los Estados Unidos", añade el mayor general.

El Pollo Carvajal asegura que presenció personalmente cómo el Gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una "organización criminal hoy liderada por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos cargos". Se refiere al Cártel de los Soles y a sus "políticas deliberadas" para introducir drogas en EEUU. La Administración Trump, de hecho, identificó al actual mandatario venezolano como líder de esta "organización terrorista extranjera".

"Este plan fue sugerido por el régimen de Cuba a Chávez a mediados de la década de 2000 y se ha ejecutado con éxito con la ayuda de las FARC, el ELN, agentes cubanos y Hezbolá. El régimen ha proporcionado armas, pasaportes e impunidad a estas organizaciones terroristas para que operen libremente desde Venezuela contra Estados Unidos", sentencia.

Maduro el martes de la semana pasada durante una marcha en Caracas. Gaby Oraa Reuters

Sobre el Tren de Aragua, el Pollo Carvajal revela que los gobiernos de Chávez y Maduro reclutaron a sus cabecillas en las cárceles para "defender la revolución a cambio de impunidad". "Ahora cuentan con personal obediente y armado en territorio estadounidense. Para financiar sus operaciones, recibieron instrucciones explícitas de seguir secuestrando, extorsionando y asesinando. Cada delito que cometen en su territorio es un acto ordenado por el régimen", manifiesta.

Carvajal, que dice estar "dispuesto a proporcionar detalles adicionales" a las autoridades estadounidenses, incluidos informes clasificados, también desvela en la misiva una propuesta de los servicios secretos rusos para penetrar en las comunicaciones de la Casa Blanca interviniendo los cables submarinos de internet que conectan la mayor parte de Sudamérica y el Caribe con EEUU.

"En 2015, advertí a Maduro que permitir que la inteligencia rusa construyera y operara un puesto de escucha secreto en la isla La Orchila algún día provocaría el lanzamiento de bombas estadounidenses. Me ignoró", sostiene. Por último, garantiza que diplomáticos estadounidenses y agentes de la CIA, algunos de los cuales "siguen en activo", han recibido pagos para ayudar a Chávez y Maduro a mantenerse en el poder.