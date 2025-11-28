Trump advierte que EEUU empezará a "detener muy pronto" por tierra a presuntos narcotraficantes de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una llamada con militares del Ejército de Estados Unidos. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha anunciado que las Fuerzas Armadas de EE.UU. comenzarán a detener "muy pronto" a presuntos narcotraficantes de Venezuela por tierra, tras considerar exitosas las operaciones en el mar. Desde septiembre, operaciones militares estadounidenses han atacado al menos 20 narcolanchas procedentes de Venezuela, resultando en más de 80 muertos. Trump sostiene que el flujo de drogas por mar hacia EE.UU. ha disminuido en un 85% y advierte que intensificará las acciones terrestres contra el narcotráfico venezolano. La tensión aumenta entre Estados Unidos y Venezuela, especialmente tras la declaración del Cártel de los Soles como organización terrorista y el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado este viernes que las Fuerzas Armadas empezarán "muy pronto" a "detener" a los presuntos "narcotraficantes de Venezuela" por tierra, al considerar que ya han sido un éxito las operaciones militares en el mar.



"Probablemente han notado que las personas ya no quieren entregar (las drogas) por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país", ha declarado Trump.



El mandatario republicano no ha detallado en qué consistirían las acciones en tierra.

En una llamada de Acción de Gracias con militares, Trump se ha mostrado orgulloso de los ataques perpetrados desde el pasado 1 de septiembre contra al menos 20 presuntas narcolanchas que navegaban en aguas del Caribe y en el Océano Pacífico, en su mayoría procedentes de Venezuela.

Las fuerzas estadounidenses han matado a más de 80 personas al bombardear estas embarcaciones.

Sin embargo, el jefe de Estado de EEUU continúa justificando estos bombardeos asegurando que los supuestos narcotraficantes de Venezuela "están mandando su veneno a Estados Unidos, donde matan a miles de personas al año".



"Pero vamos a encargarnos de la situación. Casi la hemos detenido. Ya hemos detenido el 85 % (del flujo) por mar", ha indicado este viernes.

Estas declaraciones llegan en medio de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que desde el 16 de noviembre desplegó en el Caribe el USS Gerald R. Ford, su mayor portaaviones.

Este pasado lunes declaró como terrorista a la organización Cártel de los Soles, que vincula con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, convirtiéndolo en un blanco legítimo contra el que lanzar operaciones militares.



Aun así, Trump ha insistido en diversas ocasiones que su intención no es bombardear infraestructuras en Venezuela o atacar a Maduro, al menos por el momento, con quien "podría hablar para salvar muchas vidas", según expresó el martes.



