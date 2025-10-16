Delcy Rodríguez ofreció a Estados Unidos un gobierno de transición en Venezuela sin Maduro, según el 'Miami Herald'

Las claves nuevo Generado con IA Delcy Rodríguez ofreció a EE.UU. un gobierno de transición en Venezuela sin Nicolás Maduro, según el Miami Herald. La propuesta incluyó que Rodríguez asumiría la presidencia si Maduro renunciaba, garantizando su permanencia segura en Venezuela. Un segundo plan contemplaba a Rodríguez y al general retirado Miguel Rodríguez Torres liderando mientras Maduro buscaría exilio en Turquía o Catar. Las propuestas buscaban convencer a EE.UU. de que un 'Madurismo sin Maduro' permitiría una transición pacífica en Venezuela.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ofreció a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición en Venezuela sin el presidente Nicolás Maduro para preservar la estabilidad política del país, según ha informado este jueves el periódico Miami Herald citando fuentes cercanas a las conversaciones.



Rodríguez y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, junto con un grupo de altos funcionarios venezolanos, presentaron dos propuestas aprobadas por Maduro a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, con la intermediación de Catar, detalla la nota exclusiva del Herald.

La primera oferta, presentada en abril al enviado especial estadounidense Richard Grenell, contemplaba la renuncia de Maduro a cambio de su permanencia, con garantías de seguridad, en Venezuela, donde Rodríguez se presentaría como una alternativa "más aceptable" al régimen y asumiría la presidencia.

Este plan es similar a uno revelado la semana pasada por The New York Times en el que Maduro ofreció a Washington abrir a las compañías estadounidense sus proyectos de petróleo y oro, contratos preferentes, redirigir de China a EEUU la exportación de petróleo, y terminar contratos mineros y energéticos con China, Irán y Rusia.



En la segunda propuesta de la que informa el Miami Herald, presentada en septiembre, Delcy Rodríguez y el general retirado Miguel Rodríguez Torres formarían un gobierno de transición mientras Maduro buscaría el exilio en Turquía o Catar.

En este escenario, Delcy Rodríguez actuaría como figura de continuidad institucional, mientras que el general retirado Miguel Rodríguez Torres -actualmente exiliado- encabezaría un gobierno de transición.

Los planes se presentaron mediante mediadores de Catar, donde Delcy Rodríguez mantiene una "relación significativa" con miembros de la familia real y tiene parte de sus activos, según el diario.



Dichas propuestas "buscaron persuadir a sectores del Gobierno de Estados Unidos de que un 'Madurismo sin Maduro' podría permitir una transición pacífica en Venezuela, preservando estabilidad política sin desmantelar el aparato gobernante", señala el medio.



La información trasciende al día siguiente de que Trump autorizara a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela. El magnate aseguró que está estudiando la posibilidad de ejecutar ataques contra "el narcotráfico" en tierra tras los ataques de su ejército contra varias embarcaciones.



Las Fuerzas Armadas estadounidenses han matado al menos 27 personas en cinco ataques a embarcaciones cerca de las costas de Venezuela en lo que va de mandato de Trump, quien ha justificado las acciones porque, según él, buscaban introducir drogas en Estados Unidos.



Tras ello, el Gobierno venezolano expresó que ve con "extrema alarma" el uso de la CIA como "una amenaza" contra Venezuela, un conjunto de acciones que, dijo, forma parte de "maniobras" que buscan "legitimar una operación" de "cambio de régimen" en el país.