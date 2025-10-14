Maduro cierra la embajada de Venezuela en Oslo tres días después del Nobel de la Paz a Corina Machado

El edificio que alberga las embajadas de Venezuela y Croacia en Oslo, Noruega. Fredrik Varfjell Reuters

El Gobierno de Nicolás Maduro anunció este lunes el cierre por sorpresa de su embajada en Noruega, una decisión amparada en una supuesta "reasignación estratégica de recursos" pero que se produce tan solo unos días después de que el Comité Noruego concediese el Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado.

No se trata del único giro diplomático del régimen chavista, que también cerrará su embajada en Australia y abrirá nuevas delegaciones en Zimbaue y Burkina Faso. A juicio del Ejecutivo de Maduro, con esta operación se busca "fortalecer las alianzas con el sur global".

"Venezuela ratifica que estas acciones reflejan su voluntad inquebrantable de defender la soberanía nacional y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial, basado en la justicia, la solidaridad y la inclusión", manifestó el Gobierno chavista en un comunicado.

María Corina Machado, que vive en clandestinidad en Venezuela, reconoció que solo podrá viajar en diciembre a Oslo a recoger el Nobel de la Paz si el régimen chavista es derrocado. "Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida", explicó.

"He aprendido a vivir el día a día, y el pueblo venezolano está haciendo todo lo que está en su mano" por su futuro, añadió la dirigente política.

Las autoridades noruegas han lamentado el cierre "sin justificación" de la embajada venezolana. "Es lamentable. A pesar de nuestras diferencias en varios temas, Noruega desea mantener abierto el diálogo con Venezuela y seguirá trabajando en esa dirección", prometió Cecilie Roang, portavoz del Ministerio de Exteriores.

Machado aseguró este domingo que haber recibido el galardón "tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen", que se "da cuenta", añadió, de que el "mundo entero legitima" la lucha opositora mientras Maduro "está absolutamente aislado y tiene los días contados".

El autócrata venezolano siguió con su campaña de desprestigio contra Machado, obviando la concesión del prestigioso galardón internacional pero recrudeciendo sus ataques contra la que llama "bruja demoníaca": "Si quieren la paz, prepárense para ganarla".

Terremoto diplomático

Sobre la alianza con Zimbabue y Burkina Faso, el Gobierno de Maduro indicó que se "procederá a la apertura" de nuevas embajadas de Venezuela en estos países para reforzar "los lazos históricos con el continente africano" y establecer "misiones diplomáticas residentes en dos naciones hermanas, socios estratégicos en la lucha anticolonial y la resistencia frente a presiones hegemónicas".

"Estas embajadas servirán como plataformas clave para impulsar proyectos de cooperación en agricultura, energía, educación, minería y otras áreas de interés común", precisó.

Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuyo resultado oficial dio la victoria a Maduro, Venezuela rompió relaciones, en un solo día, con Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, cuyos gobiernos rechazaron el proclamado triunfo del líder chavista, lo que llevó a la suspensión inmediata de contactos diplomáticos.

El anuncio del cierre y apertura de sedes diplomáticas se produce en medio del nuevo episodio de tensiones que viven desde agosto Caracas y Washington tras el despliegue militar estadounidense en aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela.

El Gobierno de Washington defiende ese despliegue como una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana, mientras que el Ejecutivo de Maduro insiste en que se trata de una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen".