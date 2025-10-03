Objetivo 'derrocar a Maduro': EEUU prepara un plan para sacarlo a la fuerza y la oposición para sustituirlo en 100 horas

La Administración Trump está, a puerta cerrada, preparando una estrategia cada vez más agresiva hacia Venezuela. Según funcionarios estadounidenses citados por el New York Times, los asesores de la Casa Blanca están maquinando sobre campaña más amplia para aumentar la presión militar contra Nicolás Maduro, con el objetivo de forzar su salida del poder.

El plan es obra de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, quien considera que el dictador venezolano es un "fugitivo de la justicia" y un dirigente ilegítimo al frente de una "organización narcoterrorista".

El debate interno ha escalado después de que el Ejército estadounidense asegurara haber realizado ataques letales contra embarcaciones que, de acuerdo con el Gobierno, transportaban drogas vinculadas a cárteles venezolanos. Al menos 17 personas murieron en esas operaciones, ejecutadas en aguas internacionales desde septiembre.

La Administración justifica los ataques como parte de una operación contra el narcotráfico, pero son numerosos los expertos legales que subrayan que carecen de base en el derecho internacional.

Rubio, de ascendencia cubana y senador por Florida, ha sido uno de los principales arquitectos de la política de mano dura hacia Caracas. Su estrategia, respaldada por el director de inteligencia John Ratcliffe y el asesor Stephen Miller, busca no solo desarticular el tráfico de drogas en la región, sino también estrechar el cerco sobre Maduro.

barco

El Pentágono ya ha desplegado más de 6.500 soldados en el Caribe y prepara posibles operaciones militares contra sospechosos de narcotráfico en Venezuela, aunque la Casa Blanca aún no ha dado luz verde a esa fase.

Las primeras 100 horas sin Maduro

Mientras tanto, sectores de la oposición venezolana en el exilio mantienen conversaciones discretas con Washington sobre un escenario de transición. Pedro Urruchurtu, asesor de María Corina Machado, aseguró al New York Times que incluso existe un plan detallado para las primeras 100 horas posteriores a una hipotética caída de Maduro, que incluiría la transferencia de poder a Edmundo González, opositor exiliado en España y considerado por observadores internacionales como el verdadero vencedor de las elecciones de 2024.

La acusación formal presentada en 2020 por el Departamento de Justicia contra Maduro y varios de sus colaboradores sigue siendo la base de la ofensiva política de Washington. En ella se le acusa de liderar una red criminal dedicada al narcotráfico.

La recompensa por su captura está actualmente en unos 50 millones de dólares. "Se trata de una operación para desmantelar una estructura criminal", afirmó Urruchurtu en la misma línea que el discurso estadounidense en declaraciones recogidas por el New York Times.

Desde Caracas, el Gobierno de Maduro niega de plano las acusaciones de narcotráfico. La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró al periódico estadounidense que Venezuela no es un gran productor ni exportador de drogas y acusó a Washington de buscar un "cambio de régimen" bajo el pretexto de la lucha antidrogas.

En septiembre, Maduro envió incluso una carta personal a Trump, pidiendo abrir un canal de diálogo, una opción que la Casa Blanca ha descartado.