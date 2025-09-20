Trump anuncia un nuevo ataque a una "narcolancha" procedente de Venezuela: hay al menos tres personas muertas

Captura del vídeo en el que se muestra el ataque a la lancha.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que ha ordenado atacar nuevamente a una embarcación procedente de Venezuela que navegaba en aguas internacionales y ha confirmado la muerte de las tres personas que iban a bordo, presuntamente narcotraficantes.

"Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista narcotraficante", ha escrito Trump en sus redes sociales.

El magnate afirma que el Pentágono le había confirmado previamente que "el buque traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico". A su juicio, se disponían a "envenenar a estadounidenses".

"¡¡¡DEJEN DE VENDER FENTANILO, NARCÓTICOS Y DROGAS ILEGALES EN ESTADOS UNIDOS Y DE COMETER VIOLENCIA Y TERRORISMO CONTRA ESTADOUNIDENSES!!!", ha exigido el presidente republicano.

En concreto, el ataque lo ha llevado a cabo el Comando Sur de los Estados Unidos, el comando combatiente del ejército estadounidense que abarca 31 países de América del Sur, América Central y el Caribe.

Se trata del cuarto ataque por parte de Estados Unidos a una embarcación procedente de Venezuela en las últimas semanas y el segundo en la misma semana en el marco del importante despliegue de fuerza militar en el Caribe bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.

En total, en estas operaciones han muerto 18 personas.

Tiene el foco puesto en Venezuela. El presidente estadounidense ha vinculado a Nicolás Maduro con el Cártel de los Soles y el del Tren de Aragua y considera que es el líder de un "cártel narcoterrorista".

Venezuela habla de "guerra"

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha alertado este viernes de que Estados Unidos está llevando a cabo una "guerra no declarada" contra su país al mantener el despliegue militar en las aguas cercanas al país.

"Ya ustedes ven cómo personas, siendo o no narcotraficantes, han sido ajusticiadas en el mar Caribe, sin derecho a la defensa. Con tanta tecnología y tanto poder y no están en capacidad de interceptar una embarcación en los espacios acuáticos del mar Caribe", ha dicho Padrino.

Actualmente hay desplegados al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados en respuesta al "narcotráfico proveniente de Venezuela", según Washington.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, rechaza que el despliegue militar de EEUU tenga como objetivo luchar contra el narcotráfico y, en cambio, insiste en que se trata de un plan para forzar un "cambio de régimen" e imponer en la nación suramericana un "Gobierno títere" que satisfaga los intereses de Washington.