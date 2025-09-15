Trump anuncia un nuevo ataque de EEUU a un barco con droga procedente de Venezuela: hay al menos tres muertos

Donald Trump declaró este lunes que el ejército estadounidense ha llevado a cabo un nuevo ataque contra un buque de un cártel de la droga venezolano que se dirigía a Estados Unidos.

Indicó que tres hombres murieron en el ataque, que se produjo en aguas internacionales, y que ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses resultó herido.

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un SEGUNDO Ataque Cinético contra cárteles de la droga y narcoterroristas extraordinariamente violentos, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur", afirmó Trump en una publicación en Truth Social recogida por Reuters.

"Estos cárteles de la droga extremadamente violentos REPRESENTAN UNA AMENAZA para la Seguridad Nacional, la Política Exterior y los intereses vitales de EEUU", añadió.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha desplegado una importante fuerza militar en el Caribe bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y tiene el foco puesto en Venezuela. El presidente estadounidense ha vinculado a Nicolás Maduro con el Cártel de los Soles y el del Tren de Aragua y considera que es el líder de un "cártel narcoterrorista".

El ejército estadounidense ejecutó el primer ataque contra una embarcación que supuestamente llevaba droga a principios de septiembre. El Gobierno de Nicolás Maduro negó rotundamente que fuese un barco del Tren de Aragua y condenó dicho ataque.

Maduro ha dado por "deshechas" las comunicaciones con EEUU y ha prometido seguir "de pie" y con "fe inquebrantable en la victoria" tras la "embestida del imperialismo".

También ha puesto en marcha el 'Plan Independencia 200' para la "defensa de la patria". El presidente venezolano ha movilizado a tanto a componentes militares de sus fuerzas armadas, como a cuerpos combatientes civiles que realizarán maniobras y simulacros como advertencia a quienes planean "intentos de invasión imperialista".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.