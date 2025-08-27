Evacúan a Milei y a su hermana de un acto electoral después de que un grupo de manifestantes les arrojara piedras y huevos

El presidente de Argentina, Javier Milei, es custodiado durante un acto de campaña de candidatos de su partido este miércoles, en Lomas de Zamora (Argentina). EFE

El presidente argentino, Javier Milei, y su hermana han sido evacuados este miércoles durante un acto electoral en la provincia de Buenos Aires por incidentes después de que un grupo de manifestantes opositores les arrojara objetos como piedras, ramas y huevos contra el vehículo descubierto en el que viajaban.

Esta situación ha derivado en enfrentamientos entre algunos de los concentrados -un grupo superior en número al contingente de simpatizantes oficialistas- y los efectivos policiales que se encontraban en el mitin en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.

El personal policial ha protegido al presidente argentino con escudos antes de evacuarlo en un vehículo blindado. Según la prensa local, hay tres heridos y dos detenidos.

Una vez más, la vieja política mostró su cara: militantes kirchneristas atacaron con piedras la caravana del Presidente @JMilei.



Violencia y atraso, todo lo que los argentinos no quieren. En septiembre se termina y en octubre también. Kirchnerismo nunca más. pic.twitter.com/7gb7hl816Z — Luis Petri (@luispetri) August 27, 2025

Debido a los incidentes, el mandatario ha sido inmediatamente evacuado por su equipo de seguridad junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que el principal candidato oficialista a los comicios legislativos en la provincia, José Luis Espert, ha abandonado la escena en moto.

Ya de vuelta en la residencia presidencial de la localidad de Olivos, Milei ha publicado una foto junto a su hermana Karina y Espert junto a un breve mensaje: "En Olivos con 'el profe' José Luis Espert y 'el jefe' Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los jumas (kirchneristas) tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia".

En Olivos con el PROFE @jlespert y EL JEFE @KarinaMileiOk luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia.

El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS.

VLLC! pic.twitter.com/F54Q86cK10 — Javier Milei (@JMilei) August 27, 2025

Pese a la caracterización de Milei de los manifestantes como kirchneristas, en la protesta en su contra había representantes de distintos sectores y organizaciones, así como ciudadanos autoconvocados.



En su mensaje, el mandatario ha aprovechado también para pedir el voto en los comicios legislativos del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y en la elección parlamentaria nacional del 26 de octubre.

La Libertad Avanza, partido del presidente, ha descrito el acto electoral de Lomas de Zamora como "una caravana pacífica", en la que "un grupo de manifestantes y militantes identificados con el kirchnerismo aprovechó la ocasión para insultar e intentar agredir a quienes se expresaban a favor de terminar con el modelo empobrecedor kirchnerista".



En un comunicado, el partido ha destacado que "la cobardía y el cateterismo son parte del accionar de un modelo que se ve acorralado; pero que sin embargo no podrá frenar la fuerza de millones de argentinos que eligieron un cambio histórico y que hoy acompañan al presidente Javier Milei en la construcción de una Argentina libre, que bajó la pobreza y la inflación".



Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni ha afirmado en su cuenta de la red social X que el episodio es "la muestra más fiel del final del kirchnerismo" y se refirió a los manifestantes opositores como "militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado".