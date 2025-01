Maduro amenaza con 'exorcizar' a María Corina con una estaca en forma de cruz: "Contra una demonia desquiciada"

Nicolás Maduro ha aprovechado su toma de posesión como presidente —una ceremonia calificada como fraudulenta por la oposición y gran parte de la comunidad internacional— para arremeter contra sus adversarios políticos. En un discurso cargado de ataques, el mandatario chavista se ha referido (sin mencionarla) a la líder opositora María Corina Machado, que ayer salió de la clandestinidad para encabezar una protesta en Caracas tras la cual fue detenida y posteriormente liberada.

Ya con la banda presidencial con la bandera tricolor encima, Maduro la ha calificado de "demonia desquiciada", haciendo así gala de su habitual tono incendiario. "El pueblo católico desarrolló ceremonias de exorcismo. Una cruz de madera con una estaca para combatir al demonio. A veces es peor una demonia y si está desquiciada más todavía. Al que entendió, entendió", ha dicho el mandatario, que se proclamó vencedor de las pasadas elecciones sin mostrar las actas de votación que avalan su triunfo.

Durante su discurso en la sede de la Asamblea Nacional, el líder chavista ha defendido su investidura, que renueva su mandato por otros seis años. "Esta toma de posesión venezolana, constitucional, no la pudieron impedir y es una gran victoria de la democracia venezolana", ha dicho Maduro ante un reducido grupo de invitados, entre ellos los mandatarios de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y Nicaragua, Daniel Ortega.

"Hemos logrado lo que sabíamos que íbamos a lograr", ha asegurado Maduro, que asumió el poder en 2013, primero como interino y luego tras su elección en abril de ese año. El conocido como "hijo de Chávez" no ha dudado en seguir tirando balones fuera y ha defendido que no le ha colocado en el poder "ni el Gobierno de Estados Unidos ni los Gobiernos proimperialistas de la derecha latinoamericana" ni la "oligarquía de los apellidos". "A Venezuela no le impone un presidente nadie en este mundo", ha exclamado, entre aplausos de los pocos asistentes.



Maduro fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio por el Consejo Nacional Electoral (CNE), fiel al chavismo, sin que hasta la fecha haya publicado los resultados desagregados, como establecía su propio cronograma, y después de las denuncias de fraude vertidas por el antichavismo, recoge Efe.



La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha insistido en que su líder, Edmundo González Urrutia, fue el ganador de los comicios, y exhibe como evidencia el "85 % de las actas electorales" que fueron publicadas en una página web para su consulta, documentos que el chavismo califica de "falsos".