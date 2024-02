Un asesor de Trump pide una 'OTAN escalonada' que no proteja a los que gasten menos del 2% en Defensa

Keith Kellogg, un importante asesor de seguridad nacional de Donald Trump aseguró este martes a Reuters que si el candidato republicano regresa a la Casa Blanca en 2025, impulsará unos cambios en la OTAN que podrían implicar la pérdida de protección de algunos Estados miembro contra un ataque exterior.

Según afirmó en la entrevista el teniente general retirado y exjefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional del expresidente, si un miembro de la alianza no gasta al menos un 2% de su producto interior bruto en defensa, apoyaría eliminar las protecciones del Artículo 5 de esa nación en virtud del Tratado del Atlántico Norte. "De donde yo vengo, las alianzas importan. Pero si vas a formar parte de una alianza, contribuye a la alianza, forma parte de la alianza”, indicó Kellogg a Reuters.

En concreto, el militar retirado propuso la creación de una “alianza escalonada”, en la que algunos miembros disfruten de mayores protecciones en función de su cumplimiento de los artículos fundacionales de la OTAN. Kellogg afirmó que si no se respeta el Artículo 3 del Tratado del Atlántico Norte, las protecciones que ofrece el Artículo 5 no deben tomarse como automáticas.

El Artículo 3 establece que los 31 países miembros de la OTAN deben “mantener y acrecentar su capacidad individual y colectiva de resistir a un ataque armado”. Aunque el tratado no establece el 2%, los Estados miembros se comprometieron en una cumbre celebrada en Gales en 2014 a avanzar a esa cifra en el plazo de una década.

Kellogg no confirmó a Reuters si había discutido su propuesta con Trump, aunque señaló que han hablado con frecuencia sobre el futuro de la OTAN. Aunque el asesor dijo que si el candidato republicano, que está cerca de asegurarse un nuevo cara a cara contra Biden, gana, probablemente sugeriría una reunión de la alianza en junio de 2025 para discutir el futuro de la organización.

La campaña de Trump, informó Reuters, no respondió a una solicitud de comentarios, pero ha identificado previamente a Kellogg como un asesor político que podría desempeñar un papel en su administración. Durante un mitin en Conway (Carolina del Sur), Trump sugirió que no defendería a los aliados de la OTAN que no gastaran lo suficiente en defensa e incluso alentaría a Rusia a atacarlos. "¿No pagaste? Entonces, eres un delincuente y no, no te protegeré", afirmó ante sus simpatizantes.

Además de perder las protecciones del Artículo 5, el asesor también señaló que otras sanciones menos severas eran posibles, como perder el acceso a los recursos de capacitación o equipos compartidos. Los países miembros, añadió, deberían sentirse libres de retirarse de la OTAN.

"Si el presidente Trump es reelegido, una vez que las elecciones hayan terminado, les daría a todos lo que llamamos una orden de advertencia. Probablemente diría hasta aquí vamos a llegar para permitirles preparativos, así que podemos discutirlo en junio", indicó Kellogg. "Creo que es una conversación muy adulta que hay que tener, y es una de las muchas conversaciones en seguridad nacional que hay que tener".

