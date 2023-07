Aparece un delfín de color rosa en México: la brutal sorpresa que alertó a un pescador en altamar

El mar se ha convertido últimamente en un lugar que suele dejar historias increíbles. Esta vez, los protagonistas del verano no son los tiburones, sino un espectacular delfín que ha parecido en México, cerca de la costa Louisiana. Hasta ahí, todo podría parecer más o menos normal. Sin embargo, la particularidad de esta especie estaba en su aspecto.

El hallazgo increíble lo ha realizado un pescador que mientras se encontraba en altamar presenció cómo se acercaba hasta él un grupo de delfines a toda velocidad. Sin embargo, lo realmente sorprendente de la escena era la presencia que tenía uno de estos delfines y es que el ejemplar más llamativo del grupo lo era por su imagen exterior: este delfín era de color rosa.

El pescador protagonista de esta curiosa escena, de origen estadounidense, no dudó en grabar el particular momento, ya que ni él mismo, a pesar de su experiencia en el mar, daba crédito a lo que estaba viendo. Por ello, no dudó en filmar el particular acontecimiento, el cual ha circulado en los últimos días en redes sociales hasta acumular millones y millones de visualizaciones.

¿Existen los delfines rosas?

Esta pregunta podría haber permanecido sin respuesta hasta ahora, momento en el que sí tenemos algo que decir sobre este asunto. Los delfines rosas existen y la prueba es el vídeo que ha grabado este pescador estadounidense que presenció una escena insólita mientras se encontraba faenando en la costa de Louisiana, en México.

El marino filmó el momento en un vídeo que fue compartido posteriormente en redes sociales y que ya suma casi 20 millones de reproducciones. En las imágenes se puede ver a un grupo de delfines que nada emergiendo de manera breve y mostrando parte de su cuerpo por encima de la superficie.

Sin embargo, uno de ellos dejaba ver su particular aspecto, mostrando el espectacular color rosa de su piel. Una cuestión muy poco común y que, según los expertos, ha sido registrada en unas 20 ocasiones durante los siglos XX y XXI. Una lista a la que hay que añadir el descubrimiento de este marino estadounidense.

¿Por qué son rosas estos delfines?

Lo primero que hay que conocer es qué tipo de delfines son estos ejemplares que pueden cambiar su color y volverse tan particularmente llamativos. Se tratan de delfines nariz de botella o delfines mulares. Unas especies que no son extrañas, ya que se pueden encontrar en todos los océanos del mundo. Son animales robustos de unos 3 metros de longitud y que pueden nadar a velocidades por encima de los 50 kilómetros por hora. Estos animales utilizan su cola para impulsarse y sus aletas laterales para estabilizar el nado.

Sin embargo, el hecho de que este delfín avistado sea de color rosa no es por su especie, sino por otra particularidad. Se trata de una mutación genética que convierte a estos delfines en albinos. Por ello adquieren ese tono rosa tan llamativo. El Fondo Mundial para la Naturaleza, conocido por sus siglas en inglés WWF, apunta a que este tipo de delfines con estas mutaciones también se pueden encontrar en el río Amazonas.

En este caso, habitan exclusivamente entre aguas dulces, específicamente en las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú y Venezuela. Estos delfines mulares viven en grupos de hasta 12 ejemplares que se suelen llamar vainas.

Esta especie destaca sobre todo por su carácter amable y cercano incluso con los humanos. Estos delfines suponen un importante aliado para muchos pescadores, ya que marcan los lugares en donde hay mayor cantidad de peces y ayudan en las tareas de mantener la pesca dentro de las redes.

Los delfines de este tipo que habitan en vainas son miembros de auténticas unidades sociales con jerarquías y comportamientos complejos. Una circunstancia que explica muchas veces cómo se relacionan cuando se encuentran a humanos en altamar. Lejos de atacarles, se convierten en sus 'amigos' e interactúan con ellos de una manera increíble.

