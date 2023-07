María Corina, la opositora inhabilitada en Venezuela: "Me apoyan Feijóo y los eurodiputados españoles"

La principal opositora al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, María Corina Machado, ha comparecido este martes por primera vez desde que el Gobierno inhabilitara su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024 el pasado 30 de junio. Lo ha hecho en una rueda de prensa ante medios nacionales e internacionales, en la que ha iterado que se presentará a las primarias del próximo octubre y luchará por derrocar al mandatario actual.

Machado ha garantizado que su iniciativa de una transición liberal para Venezuela no se ve afectada por la última decisión de la Contraloría General (Tribunal de Cuentas) de inhabilitarla: "Traigo la primera propuesta liberal después de tantos años de socialismo vegetariano ―antes del chavismo― y, ahora, carnívoro", ha declarado, a la vez que defendía una unificación de la oposición contra "este sistema que nos ha arrebatado el pluralismo", gestora de una transición pacífica con la asistencia de las Fuerzas Armadas.

El plan de acción de María Corina pivota sobre varios polos. Uno de ellos es negociar la salida del régimen exigiendo el cese de las continuas inhabilitaciones a los candidatos de la oposición. Al recurrir al veto con tanta facilidad, el adversario electoral de Maduro acaba siendo el que el propio régimen acaba designando. "Es un acto de cobardía", ha dicho Machado en la rueda de prensa, y ha sentenciado refiriéndose al presidente actual: "Yo creo que [Hugo] Chávez ya lo habría echado".

[La Venezuela rural eleva a María Corina: el chavismo ya intenta inhabilitar al mayor rival de Maduro]

La opositora se ha dirigido a Maduro en un momento, y le ha dicho: "Tú no eres quien va a elegir al candidato que te va a enfrentar en las elecciones de 2024. Eso lo va a decidir el pueblo de Venezuela el 22 de octubre en las primarias". Mientras defendía que quien decide o no inhabilitarla es el pueblo, y no Maduro, el muro de comentarios de la retransmisión en directo se plagaba de comentarios de espectadores con el lema: "Yo habilito a María Corina".

Dentro de su voluntad de negociar con el régimen, Machado exigirá unificar los criterios electorales. Aunque está convencida de que las primarias le darán a Vente "una victoria avasallante", la lucha por poder concurrir en las presidenciales de 2024 será difícil. La aspirante a presidir Venezuela está inhabilitada durante los próximos años, y ya fue amenazada de entrar en prisión en 2014 por acusaciones de magnicidio.

"Obstáculo por obstáculo", dice centrada en ganar las primarias ―comicios que el régimen no podrá cancelar, asegura―. Por eso, llama a todos los venezolanos en el extranjero a inscribirse para votar: "En la medida que más voten en las primarias, tendremos más fuerza para exigir en las presidenciales", dice, antes de pedir apoyo a los organismos internacionales para que respalden y cuiden el proceso electoral al que se enfrenta el país sudamericano los próximos meses.

Apoyo extranjero

"La comunidad internacional no ha tirado la toalla con Venezuela: hemos recibido una reacción extraordinaria las últimas 48 horas", ha sido otra gran reivindicación de Machado en su soliloquio. Otro de los polos del plan político de la líder de Vente es afianzar alianzas en el extranjero. De hecho, la rueda de prensa ha comenzado con una sarta de agradecimientos a todos los mandatarios que en algún momento han condenado su inhabilitación, entre ellos los presidentes uruguayo, Luis Lacalle Pou, y paraguayo, Mario Abdo, que han denunciado las restricciones políticas del régimen de Maduro en la cumbre de Mercosur de este martes.

[Venezuela inhabilita a María Corina, la mayor oponente de Maduro para las elecciones de 2024]

Asimismo, la venezolana ha agradecido el apoyo de "los amigos que tenemos en España": el presidente del Partido Popular y candidato a las elecciones del 23 de julio, Alberto Feijóo, y a "los eurodiputados que nos dan voz en el Parlamento Europeo". Sobre el presidente de la vecina Colombia, Gustavo Petro, Machado no tenía claro su papel: "Les queda muy difícil a los cercanos a Maduro repudiarlo".

Por último, María Corina ha mostrado su determinación a "alinear los intereses de todos los actores que ven oportunidades en Venezuela: bilaterales, multilaterales, regionales, internacionales...". El próximo 18 de julio, la candidata a las primarias presidirá una reunión en Nueva York donde anunciará sus proyectos de reestructuración económica y de saneamiento de la deuda.

Sigue los temas que te interesan