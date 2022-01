Juan David Vélez: "Hay que hacer frente a Petro, que busca copiar el modelo de Venezuela en Colombia"

Colombia se enfrenta a dos procesos electorales determinantes en los próximos meses. El más cercano es el de las legislativas, que se celebrarán el próximo 13 de marzo y en las que se elige a los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes. Y posteriormente, el 29 de mayo, tendrá lugar la primera vuelta de las presidenciales.

Para hablar de la situación política de Colombia EL ESPAÑOL aprovechó la visita a España del congresista Juan David Vélez y se citó con él en un hotel de Madrid el pasado 12 de enero. Vélez (del Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe) es un político joven, de apenas 37 años, y es el representante a la Cámara por los colombianos en el exterior. Son los cinco millones de colombianos que viven fuera del país quienes depositaron su confianza en él y ahora se enfrenta al reto de renovar esa confianza.

A pesar de su juventud, o quizás gracias a su juventud, se muestra firme en sus convicciones y tajante en sus respuestas.

Enseguida señala que la gran amenaza a la que se enfrenta Colombia es "el modelo populista que busca copiar el legado de Venezuela y que está liderado por Gustavo Petro y su Pacto Histórico" (coalición política colombiana compuesta por partidos políticos y movimientos sociales de ideologías progresista, socialdemócrata y socialista).

Por eso denuncia que "nos ha sorprendido el despliegue del Gobierno español hacia una persona que se alzó en armas, que buscó tomarse el poder y que, a pesar de su indulto, que lo respetamos, es una persona que representa los intereses comunistas, los intereses socialistas y los intereses de Maduro en Colombia".

"Sin duda alguna, Gustavo Petro es una amenaza para el sistema y el modelo democrático de Colombia. No estamos hablando de un cambio de partido de Gobierno, sino de un cambio con el que él podría llegar a cavar las libertades de empresa, porque ya lo ha expuesto públicamente y generaría una inestabilidad para el futuro de Colombia", insiste.

Vélez defiende que "la estabilidad de mi país se ha logrado, sin duda alguna, gracias al expresidente Uribe, al Centro Democrático, al presidente Iván Duque, que han sido el muro de contención de ese interés socialista que se ha tomado toda Latinoamérica. Nos enfrentamos en marzo precisamente en las elecciones del Congreso al Pacto Histórico y a esa amenaza", subraya.

El congresista Juan David Vélez durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Esteban Palazuelos

Pero por otra parte se muestra firmemente convencido de que "con propuestas que generen oportunidades y superación de la pobreza, más después de esta pandemia que ha golpeado tanto a la sociedad colombiana, mostrando los resultados positivos del Gobierno responsable (que ha permitido que 700.000 jóvenes hoy puedan estudiar de manera gratuita en las universidades gracias a la 'Matrícula Cero', que tengamos adelantado la mayor transición energética de la historia de nuestro país y quizás de Latinoamérica, que podamos contar con el mayor desarrollo de infraestructura en muchísimos años), gracias a este Gobierno y al presidente Duque entraremos en una contienda electoral sobre propuestas y soluciones frente al populismo y las promesas fallidas".

Durante la entrevista surge el tema de conversación que tanto revuelo generó la semana pasada en Colombia, cuando durante su visita a España Gustavo Petro utilizó el verbo "abudinear" (en referencia a la exministra Karen Abudinen) como sinónimo de "robar".

Vélez reconoce que "lastimosamente hubo un escándalo de corrupción en este Gobierno donde la ministra Karen Abudinen se vio envuelta y tuvo que renunciar. Ella dimitió", señala. Y apunta rápidamente: "ahora ese sector radical decidió utilizar su apellido como sinónimo de robar y hablan de 'abudinear'. De verdad que eso es un ataque a la persona, está por fuera de lo que debe ser un debate político. Sin embargo, si pudiéramos hablar de un sinónimo de terrorismo, seguramente podríamos hablar de 'petrismo'".

Está claro quién es el enemigo a batir para el Centro Democrático en esta contienda electoral.

"Se viene un proceso determinante para el futuro de Colombia", expone Vélez. "Las elecciones al Congreso de la República de Colombia se interpretan por parte de muchos como la primera vuelta de las elecciones presidenciales, porque determinan las mayorías en el Congreso de Colombia. La influencia de los partidos políticos que logren las mayorías tendrán mucha injerencia en la decisión de los colombianos en el momento de votar por el presidente de la república", admite.

Sobre su sintonía con los partidos españoles explica que el Centro Democrático siempre ha tenido "una gran coincidencia con el Partido Popular (PP), con el cual compartimos historia. El presidente Álvaro Uribe compartió en su tiempo de presidente con el presidente Aznar y tienen una extraordinaria relación histórica". Y añade que también tuvieron "muy buenas comunicaciones con el presidente Rajoy en su momento y con Pablo Casado, quien estuvo en la posesión del presidente Duque en 2018".

Además, admite que el Centro Democrático "ha tenido siempre un diálogo muy respetuoso y muy cordial con el PSOE, pero la afinidad ideológica está con el PP".

"Y también tenemos unos contactos y unas buenas amistades con el partido Vox. Creo que en la defensa de unos principios fundamentales como la defensa de las libertades, de la democracia, de la libre empresa coincidimos. Y por eso tenemos esa afinidad y esa amistad. Siempre hemos buscado tener encuentros internacionales con estos partidos (españoles particularmente) como lo hacemos con otros partidos en otros países del mundo".

El congresista Juan David Vélez posando para la entrevista con EL ESPAÑOL. Esteban Palazuelos

La postura de Vox respecto a la inmigración genera polémica... señalamos.

"De acuerdo, lo tenemos claro. Pero por eso son más las cosas en las que coincidimos. Sería muy difícil tener una afinidad del cien por cien en todas las líneas políticas. Eso no nos aleja de la defensa de principios fundamentales, sobre todo porque Vox tiene muy claro el riesgo alto que tiene Latinoamérica y ha hecho un gran seguimiento de los efectos del socialismo del siglo XXI, de la financiación de estos partidos políticos con dinero del narcotráfico y con dinero del régimen venezolano y yo creo que en ese desafío estamos juntos. De pronto en temas migratorios no coincidimos. Pero bueno, no podemos coincidir en todo", sostiene.

