El milagro Erwin Tumiri: sobrevivió a la tragedia del Chapecoense y se salva de un accidente de autobús

Al menos 20 personas fallecieron este martes al caer un autobús de pasajeros por un barranco en una carretera de la región boliviana de Cochabamba, en el centro del país.

Lo llamativo de la noticia es que en ese trayecto viajaba Erwin Tumiri, uno de los supervivientes del vuelo LaMia que se estrelló en Colombia en noviembre de 2016. En aquel accidente de avión murieron 71 personas, entre ellos la mayoría de los jugadores del equipo de fútbol Chapecoense.

Ahora la suerte vuelve a estar del lado de Erwin Tumiri. “Lo que yo siempre hago, digamos, hasta en aquella ocasión, es que me encomiendo a Dios y no me va a pasar nada, no me va a pasar nada”.

Los labores de rescate del autobús accidentado en Cochabamba. Efe

El accidente de Cochabamba ocurrió en la madrugada del martes en el kilómetro 72 de la ruta que va hacia el departamento oriental de Santa Cruz por causas que aún son investigadas, informó a Efe el director departamental de Tránsito de Cochabamba, el coronel Helsner Torrico.

El vehículo siniestrado es un autobús de la empresa Trans Carrasco que viajaba con alrededor de 45 pasajeros y cayó por un barranco de unos 150 metros.

"Producto de ello tenemos al momento 20 personas fallecidas y un número aún no cuantificado de personas heridas", indicó Torrico.

Entre los muertos está el chófer del vehículo, quien falleció en el hospital Viedma de la ciudad de Cochabamba, capital de la región homónima, a donde también fueron trasladados algunos de los heridos.

“Está estable, gracias a Dios, una vez más se salvó”, dijo en declaraciones al diario Los Tiempos Lucía, hermana del doble superviviente Erwin. El hombre presenta heridas en las rodillas y raspaduras en la espalda. “Hablé con él y me dijo que está bien. Es con el poder del Señor, siempre nos cuida y tiene sus tiempos”, añade su hermana.