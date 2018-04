La carta de Lula desde prisión: "Gracias por la resistencia. Sigo creyendo en la justicia"

El expresidente de Brasil, en la cárcel desde el pasado 8 de abril, condenado por el caso Lavajato, ha enviado un mensaje a sus seguidores que llevan semanas manifestándose en contra de su encarcelamiento. "Escuché lo que cantasteis. Estoy muy agradecido por la resistencia (...) Estoy seguro de que está cerca el día en el que la Justicia valdrá la pena", se puede leer en la misiva.

Lula dice sentirse "indignado, como cualquier inocente se siente cuando sufre una injusticia", pero asegura que sigue "creyendo en la justicia".

En los últimos días, se han organizado varias manifestaciones en contra de la prisión de Lula. Uno de los más recientes ocurrió el lunes, cuando un grupo de 30 personas entró en el piso de lujo de una urbanización de Guarujá, pieza central en la acusación contra el expresidente.

Aquí está la carta íntegra:

"Escuché lo que cantasteis. Estoy muy agradecido por la resistencia y por vuestra presencia en este acto de solidaridad. Estoy seguro de que no está lejos el día en el que la Justicia valdrá la pena. Cuando sea cierto que los que han cometido crímenes sean castigados. Y que los que no lo hicieron sean absueltos. Sigo desafiando a la Policía Federal del caso Lavajato, el Ministerio Público, [el juez Sergio] Moro y la segunda instancia a que demuestren el crimen que dicen que he cometido. Sigo creyendo en la Justicia y por eso estoy tranquilo, pero indignado, como cualquier inocente se siente cuando sufre una injusticia. Un gran abrazo y muchas gracias."