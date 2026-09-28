Arrestan al alcalde de Tánger por supuestas irregularidades en los comicios de Marruecos para favorecer al PAM

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Las claves Generado con IA El alcalde de Tánger, Mounir Limouri, fue arrestado tras una investigación por presuntas irregularidades electorales en los comicios del 23 de septiembre. La policía detuvo a varias personas, incluidas autoridades electorales, por manipulación de votos a favor del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM). Se encontraron papeletas premarcadas en un colegio electoral, lo que levantó sospechas de fraude para beneficiar al PAM. El Ministerio del Interior envió una comisión de inspección a Tánger y anunció la adopción de medidas administrativas tras la investigación.

El alcalde de la ciudad marroquí de Tánger, Mounir Limouri, ha sido detenido este lunes por la policía en el marco de una investigación judicial por un polémico caso de irregularidades electorales registradas en el municipio durante los comicios del pasado 23 de septiembre.

Una fuente de la Fiscalía marroquí confirmó a EFE el arresto de Limouri en el aeropuerto Ibn Battouta de Tánger, adonde llegó procedente de España.

El caso se remonta al pasado miércoles, cuando la policía detuvo en flagrancia a una persona en un colegio electoral del barrio 'Casa Barata' de Tánger mientras intentaba manipular votos en plena jornada electoral a favor del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), al que pertenece el alcalde.

Según medios marroquíes, que se basaron en testimonios de personas que se encontraban en el colegio electoral, los observadores se sorprendieron al ver la urna llena con papeletas ordenadas de una forma que consideran imposible en una votación espontánea.

Fuentes citadas por los medios sospecharon que esas papeletas, supuestamente premarcadas, se introdujeron en la urna antes de que comenzara la votación para favorecer al PAM.

Poco después, los servicios de seguridad detuvieron a un hombre en ese colegio electoral cuando lo sorprendieron con una bolsa que contenía cientos de papeletas premarcadas a favor del mismo partido.

Este suceso desencadenó una investigación judicial que ha llevado, hasta este lunes, al arresto de un total de seis personas. Se trata del alcalde de Tánger, los presidentes de dos mesas electorales del centro de votación donde se produjeron los hechos, sus suplentes y una persona más.

En medio de la polémica, el alcalde de Tánger se desplazó a España, donde permaneció varias horas incomunicado, mientras circulaban informaciones en diversos medios de que la Justicia habría emitido una orden de arresto en su contra.

Sin embargo, pocas horas antes de regresar a Marruecos contactó con algunos medios marroquíes para informarles de que había viajado a España por motivos de "negocios" y "turismo", y de que volvía a Tánger este lunes para presentarse ante las autoridades judiciales.

El Ministerio marroquí del Interior anunció este lunes, en un comunicado, el envío de una comisión central de inspección a Tánger para investigar esas irregularidades electorales.

La nota añade que, a la luz de las conclusiones de esta comisión, el Ministerio adoptará las "medidas administrativas pertinentes para determinar las responsabilidades legales".

Las elecciones, que transcurrieron con normalidad salvo por algunos incidentes aislados como los registrados en Tánger, dieron la victoria al PAM, que se anotó 97 escaños, con una abstención del 62 %, récord en 20 años.

El rey Mohamed VI debe ahora convocar a un miembro del PAM como partido más votado para encargarle la formación del nuevo Gobierno, aunque no hay un plazo legal para hacerlo.