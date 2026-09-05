Lekjaa, el elegido de Mohamed VI: de jefe del fútbol marroquí y arquitecto del Mundial 2030 a favorito para primer ministro

Su entrada en política ha generado críticas sobre el papel de tecnócratas y el control estatal en las elecciones, mientras el PAM y el RNI se disputan el liderazgo político.

Lekjaa ha sido clave en la modernización del fútbol marroquí y ostenta cargos internacionales en la FIFA y la CAF, además de ser ministro delegado de presupuesto.

Su perfil y popularidad, junto al respaldo de Mohamed VI, lo posicionan como uno de los favoritos para asumir el cargo de primer ministro en la próxima legislatura marroquí.

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos y arquitecto del Mundial 2030, será candidato en las elecciones generales del 23 de septiembre con el partido PAM, cercano al Palacio Real.

El actual presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos, Fouzi Lekjaa, participará en las elecciones generales del 23 de septiembre con el partido cercano al Palacio Real. Es el último fichaje del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), creado por el íntimo amigo de Mohamed VI y consejero real Fouad Ali El Himma.

En los círculos políticos de Rabat, en los medios nacionales y en las redes sociales resuena su nombre como uno de los hombres importantes del próximo Ejecutivo. La prensa afín al régimen multiplica en los últimos días los artículos con él como protagonista.

Hay que tener en cuenta que a pesar de los cambios constitucionales de 2011 para apaciguar a la Primavera Árabe en Marruecos, el rey alauita sigue teniendo la potestad de elegir el primer ministro. Después de la reforma, no obstante, tiene que ser seleccionar a un político dentro del partido más votado por los ciudadanos.

“El PAM es la verdadera punta de lanza”, asegura la prensa marroquí después de que de los 31 miembros del Ejecutivo sólo 15 decidieran volver a concurrir en las urnas. Seis son del partido del tractor, símbolo del PAM para las personas que no saben leer.

El hombre fuerte del fútbol marroquí pronunció su primer mitin el 9 de agosto en Agadir de cara a las próximas elecciones del 23 de septiembre tras unirse al PAM. Presentó su visión política en tres ejes: servir al país sin perseguir cargos personales, recuperar el contacto directo con los ciudadanos y reconstruir la confianza mediante una práctica política basada en la seriedad y la claridad.

Igualmente, se refirió a las críticas de Mohamed VI en el discurso de la Fiesta del Trono de 2025 sobre el "Marruecos a dos velocidades". Lekjaa aseguró que "el PAM está comprometido con las preocupaciones del pueblo marroquí, con el objetivo de cumplir las aspiraciones de Su Majestad de convertir a Marruecos en una nación emergente que atienda las necesidades de todos sus ciudadanos".

Su decisión de lanzarse a la carrera política a finales de julio, tras concluir el Mundial de Fútbol, cogió por sorpresa a gran parte del país. Sobre todo, porque la campaña electoral comienza el próximo 10 de septiembre y se espera una gran abstención de participación debido al desinterés de la juventud en todo lo relacionado con la política.

Por ello ya se han despertado los vaticinios de que este inspector financiero podría dirigir el Ejecutivo la próxima legislatura de cinco años por su perfil y su experiencia. A su favor juega la popularidad que ha ganado en el fútbol internacional, pero también su fichaje por la formación política que apoya el rey.

Fouzi Lekjaa y Gianni Infantino durante el Países Bajos-Marruecos en el Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

En los últimos años ha cobrado relevancia internacional por su intervención en la transformación del fútbol marroquí y por la organización del Mundial 2030, que Marruecos disputará con España y Portugal.

De hecho, es una de las personas más influyentes en el deporte en África porque ocupa altos cargos en la FIFA y es vicepresidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Además, es el ministro delegado del presupuesto.

Sin embargo, ya ha recibido las primeras críticas. "Un país de casi 40 millones de habitantes, plagado de profundas divisiones sociales, no puede gobernarse de la misma manera que se prepara un torneo de fútbol", sentenció el periodista y escritor belga-marroquí Isaac Hammouch, en The European Times.

"Los marroquíes no piden estadios con aire acondicionado; exigen pan, dignidad, hospitales que brinden atención médica y escuelas que eduquen", remató.

Beneplácito de Mohamed VI

El último fichaje del PAM ya recordó que antes asumió responsabilidades por decisión de Mohamed VI y ha querido mostrar claridad, proximidad y seriedad. Se validó su entrada en el preámbulo del 32º Congreso Nacional del PAM en Salé el 25 de julio.

"Fouzi Lekjaa forma parte de las personas con las que he hablado sobre su adhesión. Compartimos un conjunto de valores comunes en torno a la construcción de un Marruecos moderno", afirmó en declaraciones a la prensa Fatima-Zahra El Mansouri, coordinadora nacional de la dirección del PAM.

"Al dar la bienvenida a Lekjaa, el PAM no está reclutando a un activista, está incorporando a una figura respaldada por el Estado para garantizar su victoria. Este es el triunfo de la burocracia sobre la política, de la selección arbitraria sobre las elecciones", mantiene Isaac Hammouch en The European Times.

Asimismo, añade que "al imponer tecnócratas elegidos a dedo desde arriba, el Majzén no solo ignora el sufragio universal, sino que también sofoca las aspiraciones de un pueblo exhausto por las crisis sociales y sediento de verdadera soberanía".

El exprimer ministro del Partido Justicia y Desarrollo (PJD), Abdelilah Benkirane, también acusó al recién llegado de "controlar el panorama político". Los verdaderos enfrentamientos los están protagonizando el PAM y el Reagrupamiento Nacional de Independientes (RNI), partido del primer ministro Aziz Akhannouch, que no se presentará a las elecciones.

Akhannouch cuestionó el "mercado de fichajes", en alusión a las nuevas incorporaciones a los partidos políticos. "Han dejado de trabajar durante cinco años y esperan hasta el último momento para captar nuevos nombres con los que confeccionar las listas electorales", reprochó el primer ministro de salida en un acto de su partido.

En todo caso, desde que Mohamed VI lo puso a la cabeza del fútbol marroquí, el amigo del presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, tiene por delante otro nuevo reto: llevar al PAM a ganar las elecciones el 23 de septiembre.